Потап вновь захотел увидеть Настю Каменских невестой ‒ романтическое фото
27 февраля 2021 13:00
Потап и Настя Каменских
социальная сеть Instagram
После долгих лет тайного романа Потап и Настя Каменских в мае 2019 года наконец-то связали себя узами брака. Что примечательно, конфетно-букетный период у пары продолжается до сих пор.
Читайте такжеЕлена Кравец поделилась архивными кадрами дочери в честь ее 18-летия: Ты осчастливила нашу жизнь!На днях исполнитель подготовил для любимой сюрприз. Он попросил ее нарядиться в белоснежный наряд и ждать его дома. Позже музыкант подарил Насте шикарный букет белых тюльпанов и огромное кольцо с "диамантом". Именно этот элемент ассоциируется со свадьбой Потапа и Насти ‒ большой мишка с диамантом в руках был изображен на зашифрованных приглашениях на свадьбу артистов.
Сегодня у меня очень романтическое настроение. Мне кажется, что белый ‒ это цвет сегодняшнего дня. На улице прекрасная весенняя погода и хочется тебя видеть невестой,‒ заявил рэпер в stories.
Instagram-stories Насти Каменских / социальная сеть Instagram
Читайте такжеЗвезды сериала "След" Тоня Хижняк и Александр Боднар рассказали, как начинался их романСама же Каменских опубликовала трогательное фото с букетом в руках, а в подписи поблагодарила супруга за любовь:
Это так ценно ‒ когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Каждый день находите способ порадовать, удивить, восхитить любимого или любимую. Сегодня мой муж подарил мне весну.
Напомним,