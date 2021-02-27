Потап вновь захотел увидеть Настю Каменских невестой ‒ романтическое фото

27 февраля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Потап вновь захотел увидеть Настю Каменских невестой ‒ романтическое фото
Потап и Настя Каменских
социальная сеть Instagram

После долгих лет тайного романа Потап и Настя Каменских в мае 2019 года наконец-то связали себя узами брака. Что примечательно, конфетно-букетный период у пары продолжается до сих пор.

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На днях исполнитель подготовил для любимой сюрприз. Он попросил ее нарядиться в белоснежный наряд и ждать его дома. Позже музыкант подарил Насте шикарный букет белых тюльпанов и огромное кольцо с "диамантом". Именно этот элемент ассоциируется со свадьбой Потапа и Насти ‒ большой мишка с диамантом в руках был изображен на зашифрованных приглашениях на свадьбу артистов.

Сегодня у меня очень романтическое настроение. Мне кажется, что белый ‒ это цвет сегодняшнего дня. На улице прекрасная весенняя погода и хочется тебя видеть невестой,
‒ заявил рэпер в stories.

Instagram-stories Насти Каменских / социальная сеть Instagram

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Сама же Каменских опубликовала трогательное фото с букетом в руках, а в подписи поблагодарила супруга за любовь:

Это так ценно ‒ когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Каждый день находите способ порадовать, удивить, восхитить любимого или любимую. Сегодня мой муж подарил мне весну.

Напомним,

 

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