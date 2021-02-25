Андрею Фединчику – 36: Наталка Денисенко трогательно поздравила супруга с днем рождения
Сегодня, 25 февраля, известный украинский актер Андрей Фединчик отмечает день рождения. Его супруга, Наталка Денисенко, трогательно поздравила возлюбленного в социальной сети. Подробнее – в материале.
Супруга Андрея, актриса Наталка Денисенко, нежно поздравила мужа в социальной сети, а также опубликовала серию их совместных фото.
Сегодня день рождение моего любимого муженька. Поздравляю тебя, мой любименький!! Благодарю судьбу, что ты есть у меня! Вообще не представлю свою жизнь без твоего ежедневного ворчания (улыбается). Ты прекрасный̆ папа и очень хороший̆ человек! Я тебя очень люблю, очень ценю и уважаю! Главное - будь здоров и счастлив! А все остальное ты и так сможешь, - написала Наталка.
Сам же именинник опубликовал снимок с тортом и поблагодарил свою супругу:
Дякую, Наталка Денисенко, що зберегла і я дотягнув до своїх 36.
TV.UA присоединяется к поздравлениям!
Напомним,