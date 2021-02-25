Григорий Чапкис, после тяжелой болезни, встречал свое 91-летие дома
Начало 2021 выдалось для Григория Чапкиса довольно сложным.
Однако в преддверии Нового года Григория Николаевича госпитализировали в больницу. Легендарному хореографу сделали несколько текстов на коронавирус, которые показали негативный результат.
9 февраля Чапкис попал в третий раз в реанимацию. Звездному хореографу сковало спину и ноги, стало тяжело ходить и тяжело дышать. Тогда его сын попросил помолиться за папу.
С днем рождения! Люблю тебя! – написал в своем блоге в Инстаграм Чапкис-младший.
Благодаря близким знакомым Григория Николаевича стало известно, что свой день рождения он встречал не в стенах больницы, а в домашней обстановке.