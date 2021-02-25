Григорий Чапкис, после тяжелой болезни, встречал свое 91-летие дома

25 февраля 2021 16:10 Юлия Крутиева
Григорий Чапкис, после тяжелой болезни, встречал свое 91-летие дома
Хореограф Григорий Чапкис
пресс-служба канала 1+1

Начало 2021 выдалось для Григория Чапкиса довольно сложным.

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В период съемок проекта «Танці з зірками» многие его участники переболели коронавирусом. К счастью, Григорию Чапкису тогда удалось уберечь себя от заражения этим вирусом.

Однако в преддверии Нового года Григория Николаевича госпитализировали в больницу. Легендарному хореографу сделали несколько текстов на коронавирус, которые показали негативный результат.

9 февраля Чапкис попал в третий раз в реанимацию. Звездному хореографу сковало спину и ноги, стало тяжело ходить и тяжело дышать. Тогда его сын попросил помолиться за папу.

Григорий Чапкис с сыном / instagram.com/gregchapkis
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24 февраля Григорий Николаевич отмечал свое 91-летие. В этот день украинские звезды адресовали ему теплые пожелания, а его сын Грег поделился несколькими редкими кадрами с отцом.

С днем рождения! Люблю тебя! – написал в своем блоге в Инстаграм Чапкис-младший.

Благодаря близким знакомым Григория Николаевича стало известно, что свой день рождения он встречал не в стенах больницы, а в домашней обстановке. 

Знакомая Григория Чапкиса / социальная сеть Facebook
Напомним, 

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