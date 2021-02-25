Андрей Джеджула во второй раз стал отцом

25 февраля 2021 11:20 Юлия Крутиева
Андрей Джеджула во второй раз стал отцом
Андрей Джеджула с женой
instagram.com/djedjula

К команде тех звезд, которые устраивают настоящий бейби-бум в 2021 году, присоединился Андрей Джеджула.

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Супруга Андрея Джеджулы, блогер Юлия Леус, родила второго ребенка. Этой радостной новостью ведущий поделился лично на своей странице в Инстаграм.

Первый общий ребенок Андрея и Юлии появился на свет 25 февраля. Пара стала родителями девочки в 6:48. Вес малышки составил 3 840 грамм. А рост – 55 сантиметров.

Андрей Джеджула с дочкой / instagram.com/djedjula
Не стал счастливый отец скрывать и имя своей новорожденной дочки. Вместе со своей женой Юлией Андрей решил назвать девочку Аделиной. В своем блоге он также опубликовал первый снимок с малышкой.

Сегодня рано утром, в 6:48 я второй раз стал папой! 3840/55! Добро пожаловать, наша малышка, Адель, - пишет Андрей. - Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!

Андрей Джеджула с женой и дочкой / instagram.com/djedjula
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У Джеджулы также есть старший сын Даниэль от брака с экс-солисткой группы «ВИА Гра» - певицей Сантой Димопулос. Юлия также воспитывает старшую дочку Ангелину от первого брака.

Напомним, 

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