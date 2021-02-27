Супруга Владимира Остапчука полностью разделась в ванной ‒ горячее фото
27 февраля 2021 15:00
Катерина Даниленко
Телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк
социальная сеть Instagram
Сеть всколыхнул новый кадр супруги Владимира Остапчука Кристины Горняк. Девушка решилась на откровенную фотосъемку.
В ее Instagram появился кадр, на котором она позирует полностью обнаженной в ванной под открытым небом. Запечатлел девушку
, скорее всего, сам Владимир, а случилось это во время их совместного отдыха на Мальдивах.
На фото Кристина разместилась спиной в ванной с большой пеной. Ее волосы водой были уложены назад, а тело украшали лишь объемные золотые серьги и загар. Девушка наслаждалась роскошной локацией, попивая шампанское.
Добрый вечер! Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула! Зачем мне 500 миллионов подписчиков?
‒ пошутила Горняк.
Фолловеры не прошли мимо сексуального кадра: «Огня в ленту!», «Как же это красиво», «Невероятно эстетическое фото: загар, оттенки, легкие лучи», «Такой спиной не грех и развернуться», «Главное, чтобы муж был не против таких снимков в соцсети».
Напомним,