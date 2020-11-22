Супруга Владимира Остапчука попала в ДТП на Range Rover: Все обошлось, но меня хотели "развести"

Кристина Горняк поделилась подробностями дорожного происшествия, которое случилось с ней на днях.

Возлюбленная шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк попала в ДТП на автомобиле Range Rover, который перед свадьбой ей подарил жених. Девушка не пострадала, однако автомобилист, с которым она столкнулась, пытался "развести" ее на деньги.

В Instagram-stories Кристина рассказала подробности. По ее словам, водитель синей Lada, выехавший впереди ее машины, не увидел помеху слева и резко затормозил, девушка тоже затормозила, но аварии избежать не удалось.

Столкновение было не сильным, но человек подумал, что можно заработать,

– откровенничает Горняк.

Супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк / социальная сеть Instagram

Оказалось, что задний бампер Lada был давно разбит и даже поржавел, однако водитель потребовал у Кристины деньги, за то, что якобы она сделала эти вмятины. На место происшествия приехала полиция и честно решила проблему. Обоим владельцам авто довелось заплатить штраф за простроченное страхование.

Звездный супруг поддержал любимую по телефону, ведь находился в командировке.

Я таким загробным голосом сказала ему, что он просто подумал, что я разбила полмашины. Но когда я отправила фото, он понял, что ничего страшного не случилось, я ничего такого не сделала,

– добавила Горняк.

Напомним,