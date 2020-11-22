Супруга Владимира Остапчука попала в ДТП на Range Rover: Все обошлось, но меня хотели "развести"
Кристина Горняк поделилась подробностями дорожного происшествия, которое случилось с ней на днях.
В Instagram-stories Кристина рассказала подробности. По ее словам, водитель синей Lada, выехавший впереди ее машины, не увидел помеху слева и резко затормозил, девушка тоже затормозила, но аварии избежать не удалось.
Столкновение было не сильным, но человек подумал, что можно заработать,– откровенничает Горняк.
Звездный супруг поддержал любимую по телефону, ведь находился в командировке.
Я таким загробным голосом сказала ему, что он просто подумал, что я разбила полмашины. Но когда я отправила фото, он понял, что ничего страшного не случилось, я ничего такого не сделала,– добавила Горняк.
Напомним,
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