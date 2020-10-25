Супруга Владимира Остапчука познакомилась с его детьми: как семейство проводит досуг

На днях телеведущий Владимир Остапчук познакомил детей от предыдущего брака с нынешней супругой Кристиной.

Шоумен пригласил 7-летнию Эмилию и 3-летнего Эвана в семейное гнездышко влюбленных в Киеве. Дети впервые побывали в новом доме отца и даже остались на ночь.

В своих Instagram-stories Владимир показал, как он и супруга проводили время с малышами. В частности, Кристина и Эмилия нашли общий язык на тему музыки. Девушки рассматривали тетрадь для нот, а потом вдвоем играли на фортепиано.

Супруга Владимира Остапчука Кристина с его дочерью Эмилией / социальная сеть Instagram

А вот с младшим Эваном пришлось справляться мужчине. Ребенок изучал новые игрушки в доме и баловался на диване. Позже все вместе начали смотреть мультики на английском.

А вот хозяйка дома в своем же микроблоге показала, какими блюдами угощала маленьких гостей. Так, нотариус приготовила суп, картофельное пюре, индейку, курицу в соусе и салатик.

Напомним,

Супруга Владимира Остапчука Кристина с его дочерью Эмилией / социальная сеть Instagram

Сын Владимира Остапчука Эван / социальная сеть Instagram