Супруга Владимира Остапчука познакомилась с его детьми: как семейство проводит досуг

25 октября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Супруга Владимира Остапчука познакомилась с его детьми: как семейство проводит досуг
Шоумен Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

На днях телеведущий Владимир Остапчук познакомил детей от предыдущего брака с нынешней супругой Кристиной.

Читайте такжеСедьмая по счету: Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце
Шоумен пригласил 7-летнию Эмилию и 3-летнего Эвана в семейное гнездышко влюбленных в Киеве. Дети впервые побывали в новом доме отца и даже остались на ночь.

В своих Instagram-stories Владимир показал, как он и супруга проводили время с малышами. В частности, Кристина и Эмилия нашли общий язык на тему музыки. Девушки рассматривали тетрадь для нот, а потом вдвоем играли на фортепиано.

Супруга Владимира Остапчука Кристина с его дочерью Эмилией / социальная сеть Instagram

А вот с младшим Эваном пришлось справляться мужчине. Ребенок изучал новые игрушки в доме и баловался на диване. Позже все вместе начали смотреть мультики на английском.

Читайте такжеСтильный лук в купальнике: Катя Осадчая мечтает о море
А вот хозяйка дома в своем же микроблоге показала, какими блюдами угощала маленьких гостей. Так, нотариус приготовила суп, картофельное пюре, индейку, курицу в соусе и салатик.

Напомним,

Супруга Владимира Остапчука Кристина с его дочерью Эмилией / социальная сеть Instagram
 

Сын Владимира Остапчука Эван / социальная сеть Instagram

Instagram-stories супруги Владимира Остапчука Кристины Горняк / социальная сеть Instagram

 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети фото новости Владимир Остапчук Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Материалы по теме

В полосатом пиджаке: Алена Шоптенко показала модный аутфит
Новости

В полосатом пиджаке: Алена Шоптенко показала модный аутфит
Авантюра: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 25.10.2020)
Сериалы

Авантюра: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 25.10.2020)
У кого більше?: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 19.10.2020)
Телешоу

У кого більше?: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 19.10.2020)
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020
Новости

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Тень звезды: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.10.2020)

Тень звезды: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK