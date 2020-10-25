Супруга Владимира Остапчука познакомилась с его детьми: как семейство проводит досуг
На днях телеведущий Владимир Остапчук познакомил детей от предыдущего брака с нынешней супругой Кристиной.
В своих Instagram-stories Владимир показал, как он и супруга проводили время с малышами. В частности, Кристина и Эмилия нашли общий язык на тему музыки. Девушки рассматривали тетрадь для нот, а потом вдвоем играли на фортепиано.
А вот с младшим Эваном пришлось справляться мужчине. Ребенок изучал новые игрушки в доме и баловался на диване. Позже все вместе начали смотреть мультики на английском.
Напомним,
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