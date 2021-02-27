Виктор Павлик с беременной женой отправился на отдых ‒ фото с Египта
Музыкант Виктор Павлик с возлюбленной Екатериной впервые отправились за границу в качестве семейной пары.
Девушка очень рада, что их выбор остановился на городе, где она никогда еще не бывала. Вместе с мужем они наслаждаются морем, солнцем, пальмами и набираются сил. Знаменитость регулярно выходит на связь с подписчиками, а также делится яркими снимками.
На одном из таких фото Виктор и Екатерина позируют на фоне пальм и бассейна. Пара обнимает друг друга и мило улыбается на камеру.
Впервые в Египте вместе. Впервые за границей, как муж и жена (но это не медовый месяц, надеюсь, он ещё будет, где-нибудь в Европе). Впервые вместе на море зимой. Сколько ещё нам предстоит сделать впервые вместе. Жизнь удивительная, многогранная, в ней возможно все.
Напомним,
- экс-солистка REAL O Алина Астровская чуть не умерла из-за экстремального похудения.
- Леся Никитюк призналась, с кем из звездных коллег сходила бы на свидание.