Виктор Павлик с беременной женой отправился на отдых ‒ фото с Египта

Музыкант Виктор Павлик с возлюбленной Екатериной впервые отправились за границу в качестве семейной пары.

Певец и его концертный директор посетили теплый Египет, а именно город Хургаду. В Instagram блогер призналась, что с мужем рассматривала Турцию и ОАЭ, однако в первой стране сейчас закрыты гостиницы, а во второй нужно трижды сдавать тест на COVID-19.

Девушка очень рада, что их выбор остановился на городе, где она никогда еще не бывала. Вместе с мужем они наслаждаются морем, солнцем, пальмами и набираются сил. Знаменитость регулярно выходит на связь с подписчиками, а также делится яркими снимками.

На одном из таких фото Виктор и Екатерина позируют на фоне пальм и бассейна. Пара обнимает друг друга и мило улыбается на камеру.

Впервые в Египте вместе. Впервые за границей, как муж и жена (но это не медовый месяц, надеюсь, он ещё будет, где-нибудь в Европе). Впервые вместе на море зимой. Сколько ещё нам предстоит сделать впервые вместе. Жизнь удивительная, многогранная, в ней возможно все.

В stories Репяхова отметила, что ей очень понравился менеджмент в отеле, отдыхающие европейцы и приветливый персонал. Из минусов назвала старый ремонт, слабый Wi-Fi и плохо убранный номер. Девушку также расстроило отсутствие рифов, рыбок в море и местная еда.

Напомним,

Instagram-stories супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram



