Дома скандал: Оля Цибульская призналась, что муж запрещает ей сниматься обнаженной для глянцев

27 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Дома скандал: Оля Цибульская призналась, что муж запрещает ей сниматься обнаженной для глянцев
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

Певица Оля Цибульская ‒ активный пользователь соцсетей. Знаменитость регулярно дает советы на тему отношений девушкам, которые обращаются к ней за помощью. В этот же раз Оля рассказала о конфликтах в своей семье.

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Оказывается, супруг артистки, которого она уже многие годы скрывает от общественности, негативно относится к ее пикантным кадрам на обложках журналов. С его мнением знаменитость готова спорить.

35-летняя исполнительница опубликовала провокационный кадр в одном бюстгальтере и написала, что запретов по поводу Instagram не получала.

Чоловік категорично проти того, щоби я знімалася в відвертому глянці. Дома скандал. Бо я категорично проти категоричності. Про інсту не було ні слова.

К слову, звезда достаточно часто радует поклонников сексуальными кадрами в соцсетях, а вот сниматься обнаженной для мужских глянцев не желает. Женщина утверждает, что «период "выскочить из трусов" чтобы всем что-то доказать» у нее уже давно прошел.

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Мнения поклонников на этот счет разделились. Одни считают, что супруг Оли точно прав, а другие уверены, что если есть что показать, то нужно этим пользоваться: «Я согласна с мужем. Может хватит раздеваться?», «Ну его понять можно», «Молодость проходит быстро, нужно сниматься», «Оля, восхищаюсь Вами. Вы прекрасны».

Напомним, 

 

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