Влад Яма и Анатолий Анатолич устроили спортивные состязания в Майами: не Мальдивами едиными

24 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Влад Яма и Анатолий Анатолич устроили спортивные состязания в Майами: не Мальдивами едиными
Танцор Влад Яма и ведущий Анатолий Анатолич
социальная сеть Instagram

Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном вот уже несколько лет проводит январские каникулы в Майами. Там танцор встретил своего друга и коллегу по шоу-бизнесу Анатолия Анатолича.

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Хореограф не только побывал в гостях у телеведущего, но еще и устроил с ним утренний забег по побережью океана. Присоединились к ним и другие известные личности: ресторатор Дмитрий Заходякин и бизнесмен Евгений Черняк. Мужчины преодолели дистанцию в десять километров.

Спорт, в частности бег ‒ неотъемлемая часть современного успешного человека. Бег как ролевая модель нашей жизни: мы движемся вперед, объединяемся. Кто-то бежит на короткие дистанции, а кто-то на марафонские. Но это всегда движение вперед, которое делает нас лучше,
‒ утверждает ведущий программы «Зе Интервьюер».

Instagram-stories Влада Ямы / социальная сеть Instagram

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Кроме того, Анатолич в микроблоге отметил, что встречаться в январе с семьей Влада Ямы на другой стороне океана становится хорошей традицией.

Окружать себя хорошими людьми ‒ первое правило счастливых людей,
‒ добавил шоумен.

Напомним,

Анатолич Анатолич с семьей и Влад Яма с женой и сыном / социальная сеть Instagram
 

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