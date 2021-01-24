Влад Яма и Анатолий Анатолич устроили спортивные состязания в Майами: не Мальдивами едиными
24 января 2021 18:00
Танцор Влад Яма и ведущий Анатолий Анатолич
социальная сеть Instagram
Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном вот уже несколько лет проводит январские каникулы в Майами. Там танцор встретил своего друга и коллегу по шоу-бизнесу Анатолия Анатолича.
Читайте такжеА вот и фривольности: Екатерина Кухар похвасталась точеной фигурой в откровенном купальникеХореограф не только побывал в гостях у телеведущего, но еще и устроил с ним утренний забег по побережью океана. Присоединились к ним и другие известные личности: ресторатор Дмитрий Заходякин и бизнесмен Евгений Черняк. Мужчины преодолели дистанцию в десять километров.
Спорт, в частности бег ‒ неотъемлемая часть современного успешного человека. Бег как ролевая модель нашей жизни: мы движемся вперед, объединяемся. Кто-то бежит на короткие дистанции, а кто-то на марафонские. Но это всегда движение вперед, которое делает нас лучше,‒ утверждает ведущий программы «Зе Интервьюер».
Instagram-stories Влада Ямы / социальная сеть Instagram
Окружать себя хорошими людьми ‒ первое правило счастливых людей,‒ добавил шоумен.
Напомним,
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Анатолич Анатолич с семьей и Влад Яма с женой и сыном / социальная сеть Instagram