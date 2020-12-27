Влад Яма показал, какой была максимальная длина его волос ‒ фото
Хореограф Влад Яма вспомнил юношеские годы.
Так, на странице в Instagram Влад опубликовал архивное фото, которое озадачило фанатов. Фолловеры даже представить не могли, что у артиста были такие длинные волосы.
О прическе. Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, «зарос». Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую, часто в кресле засыпал от удовольствия. Неплохо справлялся с причёской для турниров и шоу, иногда и партнёрше помогал. Ближе к совершеннолетию появилась мечта отпустить «хвостик», среди танцоров-латинистов тогда было модно. Не дотерпел. На фото мой максимум ‒ кудри еще те.
Чуть позже побрился (знаете зачем?), а дальше вы уже видели. Ну а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято,‒ шутит хореограф.
Напомним,