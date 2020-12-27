Влад Яма показал, какой была максимальная длина его волос ‒ фото

27 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Влад Яма показал, какой была максимальная длина его волос ‒ фото
Танцор Влад Яма
социальная сеть Instagram

Хореограф Влад Яма вспомнил юношеские годы.

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Судью проекта "Танці з зірками" Влада Яму на протяжении многих лет поклонники привыкли видеть с лысиной, однако так было не всегда. Танцор рассказал, когда именно решил кардинально изменить имидж.

Так, на странице в Instagram Влад опубликовал архивное фото, которое озадачило фанатов. Фолловеры даже представить не могли, что у артиста были такие длинные волосы.

О прическе. Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, «зарос». Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую, часто в кресле засыпал от удовольствия. Неплохо справлялся с причёской для турниров и шоу, иногда и партнёрше помогал. Ближе к совершеннолетию появилась мечта отпустить «хвостик», среди танцоров-латинистов тогда было модно. Не дотерпел. На фото мой максимум ‒ кудри еще те.

Влад Яма в студенческие годы / социальная сеть Instagram

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Почему танцор побрился налысо, он не рассказал, но предложил подписчикам поразмыслить на эту тему.

Чуть позже побрился (знаете зачем?), а дальше вы уже видели. Ну а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято,
‒ шутит хореограф.

Напомним,

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