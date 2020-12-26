Наталья Могилевская с бойфрендом в центре Киева прокатились на зимнем аттракционе: как дети резвятся ‒ видео

26 декабря 2020 15:00 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская с бойфрендом в центре Киева прокатились на зимнем аттракционе: как дети резвятся ‒ видео
Певица Наталья Могилевская
социальная сеть Instagram

Несколько лет певица Наталья Могилевская тщательно скрывала своего возлюбленного, однако не отрицала, что состоит в отношениях. И лишь в этом году стало известно, что избранник знаменитости ‒ бизнесмен Олег Рыжов.

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Артистка все чаще появляется с молодым человеком на публике и рассказывает об отношениях. В этот раз Наталья с возлюбленным посетили новогоднюю ярмарку в центре столицы. Пара весело проводила время в компании звездных друзей и даже прокатилась на горке-аттракционе.

Наталья и Олег разместились в надувных тюбингах, откуда заразительно смеялись и снимали происходящее на камеру.

Чего только не сделаешь ради Instagram,
‒ комментировала поездку знаменитость.

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Также исполнительница опубликовала милое фото с возлюбленным и призналась, что без ума от предновогодней суеты.

Вы любите Новый год? Я ‒ обожаю. Ночь чудес, счастья, ночь когда мечты сбываются. Сказочно украшенные ёлки, запах мандаринов, весёлые новогодние песни. До Нового года осталось совсем немного времени. Это был сказочный вечер.

Напомним,

Певица Наталья Могилевская с возлюбленным Олегом Рыжовым / социальная сеть Instagram
 

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