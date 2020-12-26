Наталья Могилевская с бойфрендом в центре Киева прокатились на зимнем аттракционе: как дети резвятся ‒ видео
Несколько лет певица Наталья Могилевская тщательно скрывала своего возлюбленного, однако не отрицала, что состоит в отношениях. И лишь в этом году стало известно, что избранник знаменитости ‒ бизнесмен Олег Рыжов.
Наталья и Олег разместились в надувных тюбингах, откуда заразительно смеялись и снимали происходящее на камеру.
Чего только не сделаешь ради Instagram,‒ комментировала поездку знаменитость.
Вы любите Новый год? Я ‒ обожаю. Ночь чудес, счастья, ночь когда мечты сбываются. Сказочно украшенные ёлки, запах мандаринов, весёлые новогодние песни. До Нового года осталось совсем немного времени. Это был сказочный вечер.
Напомним,
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