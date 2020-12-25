Катя Осадчая громко отгуляла Рождество с кумовьями ‒ фото
Телеведущая Катя Осадчая уже второй год подряд отмечает католический Сочельник в компании семьи и близких друзей.
Гостей на празднике встречали музыканты с трембитами, все присутствующие были в национальных украинских нарядах, а стол был заставлен щедрыми постными блюдами. Не обошлось и без сжигания дидуха.
Вітаю всіх католиків України і світу з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято подарує здоров‘я, мир і спокій. А кумі Христі дякуємо за таке душевне, вже традиційне свято.
Напомним,
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