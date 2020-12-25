Катя Осадчая громко отгуляла Рождество с кумовьями ‒ фото

25 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая громко отгуляла Рождество с кумовьями ‒ фото
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

Телеведущая Катя Осадчая уже второй год подряд отмечает католический Сочельник в компании семьи и близких друзей.

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В этот раз знаменитость побывала на традиционном украинском застолье с колядками и вертепом в загородном комплексе близкой подруги Христи Храновской. Фотографиями с торжества артистка поделилась в Instagram.

Гостей на празднике встречали музыканты с трембитами, все присутствующие были в национальных украинских нарядах, а стол был заставлен щедрыми постными блюдами. Не обошлось и без сжигания дидуха.

Телеведущая Катя Осадчая отметила Рождество в компании друзей / социальная сеть Instagram

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Знаменитость позировала в белом платье-вышиванке, кафтане зеленого цвета с красным поясом и лакированных черных полусапожках. Дополнили образ две косы, которые заплела Осадчая, а также головной убор в тон наряда.

Вітаю всіх католиків України і світу з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято подарує здоров‘я, мир і спокій. А кумі Христі дякуємо за таке душевне, вже традиційне свято.

Напомним,

Телеведущая Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

Телеведущая Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

Телеведущая Катя Осадчая отметила Рождество в компании друзей / социальная сеть Instagram
 

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