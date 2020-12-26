Даша Астафьева рассказала о хобби, которое объединило ее с любимым
26 декабря 2020 17:00
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram
Украинский секс-символ Даша Астафьева многие годы увлекается не совсем женским занятием ‒ рыбалкой. Такое хобби знаменитости разделяет и ее избранник, бизнесмен Артем Ким.
Исполнительница признается, что такое времяпровождение с любимым сложно назвать романтическим, но ей безумно нравится.
Любим ездить вместе с парнем на рыбалку. У меня бывают хорошие уловы. Когда-то поймала на силиконовую наживку карпа 9,5 кг. Это очень большая редкость. Я его еле вытащила. Больших щук ловлю чаще… В обычной жизни мы можем любить друг друга, держаться за ручки. Но когда начинает клевать, просыпается такой азарт! Есть даже соревновательный момент ‒ у кого улов будет больше. Артем выигрывает. Просто он чаще ездит.
Певица Даша Астафьева на рыбалке / социальная сеть Instagram
Читайте также"Девушка Бонда" Джейн Сеймур показала, как в 69-летнем возрасте поддерживает себя в формеПо словам артистки, в ее авто даже есть специальные отсеки для удочек. Они появились благодаря близкой подруге Даши, которая решила над ней подшутить.
Когда я комплектовала авто, была в каком-то состоянии эйфории. Подружка решила пошутить надо мной и добавила в машину всякие полезные штуки для рыбалки. Так у меня появился отсек для удочек и другие тематические вещи в багажнике. Кто ж знал, что они мне пригодятся ровно через год после покупки автомобиля? Что я встречу своего любимого человека, который увлекается рыбалкой, и все эти примочки станут очень актуальными,‒ добавила звезда.
Напомним,
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Певица Даша Астафьева на рыбалке / социальная сеть Instagram
Певица Даша Астафьева на рыбалке / социальная сеть Instagram
Певица Даша Астафьева на рыбалке / социальная сеть Instagram