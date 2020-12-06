Влад Яма рассказал, за что штрафуют участников и судьей на шоу "Танці з зірками"
6 декабря 2020 19:00
Хореограф Влад Яма
социальная сеть Instagram
В этом году шоу "Танці з зірками" особенно запомнится хореографу Владу Яме. Во время выступления на одном из последних эфиров программы хореограф серьезно травмировал руку.
танцор рассказал, что сейчас уже чувствует себя хорошо, но еще месяц ему придется ходить в гипсе и еще два месяца потратить на восстановление. Кроме того, мужчина признался, что организаторы шоу не позаботились о компенсации в случае травмирования участников. Зато в контракте прописан штраф за опоздание.
Если ты опоздаешь на прямой эфир, то ты теряешь половину гонорара за весь сезон. Я никогда не опаздываю, поэтому я спокойно к этому отношусь. А в отношении физических травм — нет, не было там такого,‒ поделился судья шоу.
Танцор Влад Яма / социальная сеть Instagram
Читайте такжеЗвезда «Ничто не случается дважды» Антон Батырев после развода закрутил новый роман ‒ фото незнакомкиЯма добавил, что после пережитой неудачной поддержки он, скорее всего, не будет соглашаться на подобные авантюры. Знаменитость комфортнее себя чувствует в судейском кресле.
Напомним,