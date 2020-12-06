Влад Яма рассказал, за что штрафуют участников и судьей на шоу "Танці з зірками"

6 декабря 2020 19:00 Катерина Даниленко
Влад Яма рассказал, за что штрафуют участников и судьей на шоу
Хореограф Влад Яма
социальная сеть Instagram

В этом году шоу "Танці з зірками" особенно запомнится хореографу Владу Яме. Во время выступления на одном из последних эфиров программы хореограф серьезно травмировал руку.

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В интервью танцор рассказал, что сейчас уже чувствует себя хорошо, но еще месяц ему придется ходить в гипсе и еще два месяца потратить на восстановление. Кроме того, мужчина признался, что организаторы шоу не позаботились о компенсации в случае травмирования участников. Зато в контракте прописан штраф за опоздание.

Если ты опоздаешь на прямой эфир, то ты теряешь половину гонорара за весь сезон. Я никогда не опаздываю, поэтому я спокойно к этому отношусь. А в отношении физических травм — нет, не было там такого,
‒ поделился судья шоу.

Танцор Влад Яма / социальная сеть Instagram

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Яма добавил, что после пережитой неудачной поддержки он, скорее всего, не будет соглашаться на подобные авантюры. Знаменитость комфортнее себя чувствует в судейском кресле.

Напомним,

 

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