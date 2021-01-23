Владимир Дантес показал, почему посещение массажных салонов приносит ему дискомфорт
Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес тот еще шутник!
В этот раз Вова решил показать, почему он не любит ходить на массажи. Музыкант зашел издалека, он поделился эффектным снимком с отдыха на Бали, на котором демонстрирует оголенный торс. А в подписи он поинтересовался у фолловеров, готовы ли они увидеть его самую сексуальную фотографию.
Вот из-за такого шикарного белья я «люблю» массаж,‒ подписал кадр певец.
Напомним,
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