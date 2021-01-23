Владимир Дантес показал, почему посещение массажных салонов приносит ему дискомфорт

23 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес показал, почему посещение массажных салонов приносит ему дискомфорт
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес тот еще шутник!

Читайте такжеЛеся Никитюк поделилась деталями расставания с любимым
Исполнитель очень часто публикует развлекающий контент в Instagram, не боясь выставить себя в не лучшем свете. Артист с юмором подходит к жизни, транслируя это среди своих подписчиков.

В этот раз Вова решил показать, почему он не любит ходить на массажи. Музыкант зашел издалека, он поделился эффектным снимком с отдыха на Бали, на котором демонстрирует оголенный торс. А в подписи он поинтересовался у фолловеров, готовы ли они увидеть его самую сексуальную фотографию.

Instagram-stories Владимира Дантеса / социальная сеть Instagram

Читайте такжеДиета на отдыхе: Джамала показала первые результаты похудения
Следующим снимком в Insta-stories он изрядно повеселил читателей. В кадре Дантес позирует в одноразовом белье, которое часто используют в массажных кабинетах. Несмотря на то, что трусы были черного цвета, они просвечивали пятую точку знаменитости.

Вот из-за такого шикарного белья я «люблю» массаж,
‒ подписал кадр певец.

Напомним,

Instagram-stories Владимира Дантеса / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Владимир Дантес социальные сети фото новости

Материалы по теме

Не стало легенды: Телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет
Новости

Не стало легенды: Телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет
А вот и фривольности: Екатерина Кухар похвасталась точеной фигурой в откровенном купальнике
Новости

А вот и фривольности: Екатерина Кухар похвасталась точеной фигурой в откровенном купальнике
Памела Андерсон рассказала, почему считает веганов лучшими любовниками
Новости

Памела Андерсон рассказала, почему считает веганов лучшими любовниками
Гороскоп на 24 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 24 января 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

Популярное видео

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK