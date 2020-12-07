Владимира Дантеса обвинили в плагиате, сравнив его песню с хитом ямайской певицы

Буквально пару недель назад случилось то, чего поклонники Нади Дорофеевой так долго ждали.

После такого сложного и длительного распада группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева представила свой сольный проект DOROFEEVA. Дебютной песней певицы стал трек «Gorit».

Однако сольный дебют Нади обернулся сразу несколькими скандалами. В частности, звезду обвинили в плагиате. Публика нашла схожесть песни «Gorit» с треком Алины Гросу «Вова».

Теперь волна хейта настигла мужа Дорофеевой Владимира Дантеса, который несколько дней назад представил публике клип на песню «Лайки». Певца также заподозрили в плагиате.

Новый трек артиста публика сравнила с песней ямайской певицы Дианы Кинг – «Shy Guy». Свою композицию девушка выпустила двадцать пять лет назад – в 1995 году.

Напомним,