Владимира Дантеса обвинили в плагиате, сравнив его песню с хитом ямайской певицы

7 декабря 2020 13:40 Юлия Крутиева
Владимира Дантеса обвинили в плагиате, сравнив его песню с хитом ямайской певицы
Певец Владимир Дантес
instagram.com/vladimirdantes

Буквально пару недель назад случилось то, чего поклонники Нади Дорофеевой так долго ждали.

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После такого сложного и длительного распада группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева представила свой сольный проект DOROFEEVA. Дебютной песней певицы стал трек «Gorit».

Однако сольный дебют Нади обернулся сразу несколькими скандалами. В частности, звезду обвинили в плагиате. Публика нашла схожесть песни «Gorit» с треком Алины Гросу «Вова».

Теперь волна хейта настигла мужа Дорофеевой Владимира Дантеса, который несколько дней назад представил публике клип на песню «Лайки». Певца также заподозрили в плагиате.

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Новый трек артиста публика сравнила с песней ямайской певицы Дианы Кинг – «Shy Guy». Свою композицию девушка выпустила двадцать пять лет назад – в 1995 году.

Напомним,

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