Владимира Дантеса обвинили в плагиате, сравнив его песню с хитом ямайской певицы
Буквально пару недель назад случилось то, чего поклонники Нади Дорофеевой так долго ждали.
Однако сольный дебют Нади обернулся сразу несколькими скандалами. В частности, звезду обвинили в плагиате. Публика нашла схожесть песни «Gorit» с треком Алины Гросу «Вова».
Теперь волна хейта настигла мужа Дорофеевой Владимира Дантеса, который несколько дней назад представил публике клип на песню «Лайки». Певца также заподозрили в плагиате.
Напомним,