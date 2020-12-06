Режиссер-постановщик сериала "Объятия лжи" Дмитрий Лактионов: У каждого героя своя правда, хоть и прикрытая ложью

6 декабря 2020 23:13 Юлия Крутиева
Режиссер-постановщик сериала

14 декабря на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production.

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С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Дмитрий Лактионов, режиссер-постановщик сериала «Объятия лжи», рассказал, чем для него стала особенна эта история.

Совсем скоро состоится премьера нового сериала на СТБ, а пока – своими впечатлениями от работы над проектом поделился режиссер-постановщик, Дмитрий Лактионов:

Лично для меня история особенна тем, что удалось поработать с очень интересным, сложным, многослойным сценарием, где практически нет проходных персонажей, где у каждого героя своя правда, хоть и прикрытая ложью, своя драма и боль. Обстоятельства вынуждают наших героев пережить еще раз события 20-ти летней давности. Ошибки и тайны молодости изменили жизни главных героев кардинальным образом, но судьба даёт им шанс искупить вину. Искупить любовью, чтобы вырваться из объятий лжи.

Позволю себе процитировать слова нашего генерального продюсера Галины Балан-Тимкиной: «Это история о такой любви, которую ждет каждая женщина». От себя добавлю, что блестящая игра актеров, нешуточный накал страстей и постоянная интрига не дадут вам соскучиться при просмотре нашего сериала, - рассказывает Дмитрий.

Смотрите премьеру сериала «Объятия лжи» 14 декабря, в 20:15 на СТБ! 

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