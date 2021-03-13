Звездное поместье Потапа и Насти Каменских показали с высоты птичьего полета: как живет пара ‒ видео

13 марта 2021 18:00 Катерина Даниленко
Звездное поместье Потапа и Насти Каменских показали с высоты птичьего полета: как живет пара ‒ видео
Потап и Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Предположительно, загородный дом Потапа и Насти Каменских стоит около миллиона долларов.

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Уютное гнездышко звездной четы оформлено в итальянском стиле. Всего территория занимает 13,5 соток земли. Поместье надежно охраняется: 2 забора, военизированная охрана, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде в сам поселок.

Живут артисты за Киевом, в поселке Романков, что недалеко от Конча-Заспы. А их звездными соседями являются Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Коллеги дружат семьями.

Настя Каменских и Потап с сыном Андреем на территории поселка Романков / социальная сеть Instagram

Сейчас у рэпера и певицы во дворе обустроены бассейн, большая терраса для отдыха на природе, гараж и подсобное помещение. Внутри дома светло и уютно: есть большая кухня, гостиная, место для занятий спортом возле лестницы. На втором этаже расположены: большая спальня, гардеробная, комната для гостей, ванная.

Потап и Настя Каменских в загородном доме / социальная сеть Instagram

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Потап является собственником данной недвижимости. С 2017 года под его руководством на этой территории и началась постройка дома. А несколько лет назад именно здесь артист сделал предложение своей любимой.

Напомним,

  

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