Потап и Настя Каменских в стильных нарядах прогулялись столицей: спорт-кэжуал и золотые цепи

16 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Потап и Настя Каменских в стильных нарядах прогулялись столицей: спорт-кэжуал и золотые цепи
Потап и Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Потап и Настя Каменских показали, как проводят совместные выходные.

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Вечерами ПТП и NK могут смотреть фильмы, приглашать в гости друзей, слушать музыку и наслаждаться домашней атмосферой у камина. А вот днем в выходной день артисты с радостью посещают новые или уже полюбившиеся места Киева.

Так, в этот раз знаменитости прогулялись по центру столицы, нарядившись в стильные луки. Певица на совместных снимках с мужем предстала в светло-голубых джинсовых шортах, белой футболке, стильном пиджаке песочного цвета и полусапожках в тон пиджака. Волосы звезда собрала в тугую гульку, а также отказалась от макияжа. Эпатажности образу добавили украшения ‒ массивные золотые цепи на шее и запястье.

Рэпер же предпочел нарядиться в шорты горчичного цвета, черный свитшот с надписью «Boss» и белые кроссовки. А дополнил свой лук Алексей солнцезащитными очками и часами.

Рэпер Потап / социальная сеть Instagram

Позируя на камеру, Настя не сдерживала своих эмоций и нежно прижималась к любимому, целуя его в щеку. Поклонники в очередной раз подчеркнули, что молодые люди просто светятся от счастья, когда находятся рядом.

Наш выходной сегодня выглядит так. Обожаю такие прогулки вместе! Особенно по старым улочкам в центре Киева, которые кажется, что знаешь уже вдоль и поперёк, но с Лешей открываешь их каждый раз, как впервые,
‒ написала исполнительница.

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Продолжить уикенд звезды решили в одном из заведений Киева, где к ним присоединились Юрий Горбунов, Катя Осадчая и лучшая подруга Каменских Аня Андрийчук-Завгородняя.

Напомним,

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram
 

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