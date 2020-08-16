Потап и Настя Каменских в стильных нарядах прогулялись столицей: спорт-кэжуал и золотые цепи
Потап и Настя Каменских показали, как проводят совместные выходные.
Так, в этот раз знаменитости прогулялись по центру столицы, нарядившись в стильные луки. Певица на совместных снимках с мужем предстала в светло-голубых джинсовых шортах, белой футболке, стильном пиджаке песочного цвета и полусапожках в тон пиджака. Волосы звезда собрала в тугую гульку, а также отказалась от макияжа. Эпатажности образу добавили украшения ‒ массивные золотые цепи на шее и запястье.
Рэпер же предпочел нарядиться в шорты горчичного цвета, черный свитшот с надписью «Boss» и белые кроссовки. А дополнил свой лук Алексей солнцезащитными очками и часами.
Позируя на камеру, Настя не сдерживала своих эмоций и нежно прижималась к любимому, целуя его в щеку. Поклонники в очередной раз подчеркнули, что молодые люди просто светятся от счастья, когда находятся рядом.
Наш выходной сегодня выглядит так. Обожаю такие прогулки вместе! Особенно по старым улочкам в центре Киева, которые кажется, что знаешь уже вдоль и поперёк, но с Лешей открываешь их каждый раз, как впервые,‒ написала исполнительница.
Напомним,
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