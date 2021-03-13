ALEKSEEV впервые рассказал о романтических отношениях с солисткой "ВИА Гры": Я хочу детей уже лет 6
Летом 2019 певец Никита Алексеев подтвердил роман с 24-летней Ульяной Синецкой ‒ солисткой группы "ВИА Гра". Пара вместе появилась на светском мероприятии, где не скрывала своих чувств.
Исполнитель искренне верит, что встретил ту единственную любовь всей своей жизни. В их отношениях сейчас царит любовь и взаимопонимание, поэтому артисты так неохотно распространяются на интимные темы.
Несмотря на то, что Никита живет и строит карьеру в Украине, а Ульяна постоянно находится в России, видятся они регулярно.
Видимся довольно часто. Я и так очень много говорю сегодня. Частенько видимся. Она бывает здесь очень часто,– неохотно начал разговор ALEKSEEV.
Мужчина также признается, что считает себя достаточно сложной личностью, поэтому своей половинке он не завидует.
Я действительно сложный человек, очень сложный. Я просто не представляю, каково это быть рядом с таким, как я! Это состояние, когда ты рядом и не рядом. Иногда ты настолько далеко идешь в этот диалог, что ты не замечаешь ничего, что происходит вокруг тебя. И никого. И вот эту зону, пробить эту оболочку не может никто. Даже самый близкий тебе человек.
Я хочу детей уже лет шесть. Хочу детей, но не сейчас. Как минимум, должна произойти пауза в творчестве. Я сейчас не готов это сделать абсолютно,– признался исполнитель.
Напомним,