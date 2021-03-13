ALEKSEEV впервые рассказал о романтических отношениях с солисткой "ВИА Гры": Я хочу детей уже лет 6

Летом 2019 певец Никита Алексеев подтвердил роман с 24-летней Ульяной Синецкой ‒ солисткой группы "ВИА Гра". Пара вместе появилась на светском мероприятии, где не скрывала своих чувств.

В соцсетях артисты крайне редко публикуют совместные фото, а о личной жизни и вовсе умалчивают в интервью. Поклонницы музыканта даже предположили, что пара рассталась. Однако на днях певец впервые рассказал, что счастлив с избранницей и мечтает о детях.

Исполнитель искренне верит, что встретил ту единственную любовь всей своей жизни. В их отношениях сейчас царит любовь и взаимопонимание, поэтому артисты так неохотно распространяются на интимные темы.

Несмотря на то, что Никита живет и строит карьеру в Украине, а Ульяна постоянно находится в России, видятся они регулярно.

Видимся довольно часто. Я и так очень много говорю сегодня. Частенько видимся. Она бывает здесь очень часто,

– неохотно начал разговор ALEKSEEV.

Мужчина также признается, что считает себя достаточно сложной личностью, поэтому своей половинке он не завидует.

Я действительно сложный человек, очень сложный. Я просто не представляю, каково это быть рядом с таким, как я! Это состояние, когда ты рядом и не рядом. Иногда ты настолько далеко идешь в этот диалог, что ты не замечаешь ничего, что происходит вокруг тебя. И никого. И вот эту зону, пробить эту оболочку не может никто. Даже самый близкий тебе человек.

С такой особенностью своего характера знаменитость пытается справиться, ведь не хочет делать больно родному человеку. К Ульяне у артиста очень серьезные намерения. Он в будущем желает создать крепкую семью и обзавестись детьми.

Я хочу детей уже лет шесть. Хочу детей, но не сейчас. Как минимум, должна произойти пауза в творчестве. Я сейчас не готов это сделать абсолютно,

– признался исполнитель.

Напомним,