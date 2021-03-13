Блогер-миллионник София Стужук рассказала горькую правду о покойном экс-муже: Унижал, изменял, был неконтролируемым

В прошлом году 25-летняя София Стужук сообщила шокирующую новость ‒ от последствий коронавируса и проблем с сердцем умер ее бывший муж и отец троих детей Дмитрий Стужук.

Пара рассталась за полгода до трагедии, однако сумела наладить отношения ради сына и дочек. Знаменитость регулярно делилась подробностями личной жизни со своими подписчиками в микроблоге, но ее слова по-разному интерпретировались в СМИ.

В программе «Экзамен» Маши Ефросининой многодетная мама еще раз попыталась расставить все точки над «і», а также рассказала, какой на самом деле была жизнь с мужем-абьюзером.

С фитнес-тренером София прожила в браке 6 лет, за это время у пары родилось трое детей: 5-летний сын Дэвид, 3-летняя Лолита и годовалая Оливия. Женщина делала все возможное, чтобы построить счастливую семью, закрывая глаза на агрессию супруга.

Жила в «розовых очках». Я сильно любила нашу семью. У нас так воспитывают многих девушек, что надо хранить семейный очаг, удачно выйти замуж. И я была такой 19-летней девушкой, которая встретила своего принца. Не видела «колокольчиков», не понимала, что где-то грубо ответил. Думала, что заслужила. Токсичные отношения ‒ это не только о том, что тебя постоянно унижают и бьют. Это и о том, что постоянно хорошо, а потом ‒ провал. И в эти моменты думаешь: «Наверное, я сделала что-то не так».

София Стужук с экс-мужем и детьми / социальная сеть Instagram

Стужук призналась, что Дмитрий был очень вспыльчивым человеком. Он мог потерять самообладание даже если был голодным.

Как только Дима выходил из состояния комфорта ‒ был очень голодным или что-то было дискомфортно, ‒ он становился неконтролируемо агрессивным. Это скрытый абьюз, когда ты внутри сжимаешься и думаешь о том, как сделать так, чтобы он не сорвался. Он мог ссориться, унижать и оскорблять,

‒ откровенничает блогер.

Блогер-миллионник София Стужук с детьми / социальная сеть Instagram

О многочисленных изменах мужа София знала. Мужчина не скрывал общение с другими девушками, ведь считал, что это просто развлечение, которое ничего серьезного для него не значит.

Думаю, что и изменял мне все годы нашего брака. Убеждали себя, что измен нет. Когда видела его переписки с другими девушками, он говорил: «Это для меня как рыбалка. Я мужчина, вот так и забавляюсь».

Телеведущая отметила странную закономерность, что обыденная жизнь девушки не так интересовала фолловеров, как смерть ее близкого человека. После смерти Дмитрия на ее странице в Instagram число подписчиков возросло на 300-500 тысяч.

Конечно, люди пришли на зрелище. Почему так? Ну, в любом случае, это нашумело. Все посмотрели и ушли, а мои люди останутся,

‒ отметила блогер-миллионник.

Напомним,