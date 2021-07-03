TAYANNA без бюстгальтера позировала в новой фотосессии ‒ горячее фото
Певица TAYANNA взбудоражила поклонников жарким снимком.
Звезда позировала возле пешеходного перехода на одной из улиц Киева. Ее тело украшал широкобортный пиджак и юбка длины мини ярко-розового цвета. Наряд эффектно мерцал от вспышки камеры. Особое внимание на фото привлекло то, что исполнительница отказалась от бюстгальтера, надев пиджак на голое тело.
Девушка распустила светло-русые волосы и нанесла макияж с нежно-голубыми тенями и персиковым блеском.
Червень вмить пролетів, а я тільки-но відчула літо. Не втрачайте можливість відпочити душею! Зараз погода надихає до зустрічей з друзями, гарної компанії та танців до ранку,‒ призывает в посте знаменитость.
Напомним,