TAYANNA без бюстгальтера позировала в новой фотосессии ‒ горячее фото

3 июля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

TAYANNA без бюстгальтера позировала в новой фотосессии ‒ горячее фото
Певица TAYANNA
социальная сеть Instagram

Певица TAYANNA взбудоражила поклонников жарким снимком.

Читайте такжеЭмбер Херд стала мамой и показала своего малыша
Знаменитость не стесняется обнажаться на камеру и иногда радует поклонников пикантными кадрами. В этот раз артистка создала аутфит в модном в этом сезоне цвете фуксия.

Звезда позировала возле пешеходного перехода на одной из улиц Киева. Ее тело украшал широкобортный пиджак и юбка длины мини ярко-розового цвета. Наряд эффектно мерцал от вспышки камеры. Особое внимание на фото привлекло то, что исполнительница отказалась от бюстгальтера, надев пиджак на голое тело.

Девушка распустила светло-русые волосы и нанесла макияж с нежно-голубыми тенями и персиковым блеском.

Червень вмить пролетів, а я тільки-но відчула літо. Не втрачайте можливість відпочити душею! Зараз погода надихає до зустрічей з друзями, гарної компанії та танців до ранку,
‒ призывает в посте знаменитость.

Читайте такжеБритни Спирс не смогла вырваться из-под опеки отца
Поклонники певицы поспешили засыпать ее комплиментами в комментариях, восхищаясь ее фигурой: «Роскошная!», «Ярко, сочно, дерзко!», «Со вкусом подобран образ», «Ножки такие красивые», «Ого, неожиданно».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд стиль звезд социальные сети пикантные фото новости TAYANNA фигура звезд

Материалы по теме

Издержки профессии: Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы
Новости

Издержки профессии: Дмитрия Комарова жутко искусали комары и оводы
Санта Димопулос объяснила, почему заболевшего коронавирусом сына оставила в Украине, а сама улетела на отдых
Новости

Санта Димопулос объяснила, почему заболевшего коронавирусом сына оставила в Украине, а сама улетела на отдых
ТОП-5 фактов о драме "Ромео + Джульетта"
Анонсы на ТВ

ТОП-5 фактов о драме "Ромео + Джульетта"Эксклюзив
Нас непрерывно терроризируют: Экс-жена Владимира Остапчука заявила, что она не прячет от него детей
Новости

Нас непрерывно терроризируют: Экс-жена Владимира Остапчука заявила, что она не прячет от него детей

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине
Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Популярное видео

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)

Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
Стосується кожного: Наследство с уголовным акцентом (эфир от 30.06.2021)

Стосується кожного: Наследство с уголовным акцентом (эфир от 30.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK