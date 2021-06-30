Алексей Дурнев публично обидел Машу Ефросинину: Это не по-мужски

В украинском шоу-бизнесе новый скандал.

В этот раз его ключевыми героями стали Алексей Дурнев и Маша Ефросинина . Причина скандала – высказывания ведущего и шоумена в адрес одной из самых топовых ведущих в Украине.

На днях подписчики Алексея поинтересовались у него, готов ли он дать откровенное интервью Маше для ее YouTube-проекта «Экзамен с Машей Ефросининой».

Ответ шоумена оказался весьма неожиданным. В частности, Дурнев назвал Ефросинину «суперзвездой из прошлого».

Скорее всего нет. Маша не может понять, она суперзвезда из прошлого или интервьюер, – ответил Дурнев.

Ведущий Алексей Дурнев / instagram.com/aleksey_durnev

Узнав это, Маша решила не молчать. Ведущая записала видео в ответ на слова Дурнева. В нем она заявила, что была удивлена и сказала, что шоумен и блогер поступил не по-мужски. При том, что ранее он дал согласие на интервью.

И тут как раз, Леша, когда вы присылаете нам голосовое сообщение, что вы согласны на интервью, мы обсуждаем, что вы дадите нам его в вашей новой студии и мы ждем осени, вы выкладываете такой ответ, в котором обижаете меня…Это обидно, неприятно, не по-мужски, не по-пацански, – ответила Маша.

Ведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Напомним,