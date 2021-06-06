Маша Ефросинина рассказала о трагедии, которая случилась с ее дочерью: По шлему стекала кровь
6 июня 2021 16:00
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram
В новом выпуске шоу "Экзамен" Маша Ефросинина вспомнила, как едва не потеряла дочь.
телеведущей случился несчастный случай на отдыхе в Австрии. На тот момент девочке было 5 лет. Во время катания на лыжах Нана упала и получила серьезные травмы. Ведущая с ужасом в глазах вспоминает то время.
Она лежала и у нее по шлему стекала кровь с головы. Она не двигалась, и я думала, что это все. Но, слава Богу, ее спасли. Это было в Австрии,– рассказывает Ефросинина.
Маша Ефросинина с дочкой Наной / социальная сеть Instagram
Мы несколько месяцев провели в клинике. Тогда я сожгла одежду, в которой была Нана. Наночке уже 17. Это, наверное, самый страшный день в моей жизни. Я не могу об этом забыть. Иногда я смотрю на ее шрамы на ножках, и говорю ей, что это самые красивые шрамы. После того случая я ни разу не была в горах,‒ добавила Мария.
Напомним,
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Маша Ефросинина с дочкой Наной / социальная сеть Instagram