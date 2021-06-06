Маша Ефросинина рассказала о трагедии, которая случилась с ее дочерью: По шлему стекала кровь

6 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Маша Ефросинина рассказала о трагедии, которая случилась с ее дочерью: По шлему стекала кровь
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

В новом выпуске шоу "Экзамен" Маша Ефросинина вспомнила, как едва не потеряла дочь.

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Со старшей дочерью телеведущей случился несчастный случай на отдыхе в Австрии. На тот момент девочке было 5 лет. Во время катания на лыжах Нана упала и получила серьезные травмы. Ведущая с ужасом в глазах вспоминает то время.

Она лежала и у нее по шлему стекала кровь с головы. Она не двигалась, и я думала, что это все. Но, слава Богу, ее спасли. Это было в Австрии,
– рассказывает Ефросинина.

Маша Ефросинина с дочкой Наной / социальная сеть Instagram

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Спас жизнь малышке шлем, однако она травмировала многие части тела. Знаменитость благодарит Бога, что позвоночник дочери остался цел.

Мы несколько месяцев провели в клинике. Тогда я сожгла одежду, в которой была Нана. Наночке уже 17. Это, наверное, самый страшный день в моей жизни. Я не могу об этом забыть. Иногда я смотрю на ее шрамы на ножках, и говорю ей, что это самые красивые шрамы. После того случая я ни разу не была в горах,
‒ добавила Мария.

Напомним,

Маша Ефросинина с дочкой Наной / социальная сеть Instagram
 

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