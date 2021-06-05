Вячеслав Узелков шокировал заявлением: Я бы хотел вернуть бывшую жену

5 июня 2021 15:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Вячеслав Узелков шокировал заявлением: Я бы хотел вернуть бывшую жену
Боксер Вячеслав Узелков
социальная сеть Instagram

На днях стало известно, что спортсмен Вячеслав Узелков принял участие в романтическом реалити-шоу "Одруження наосліп", где планировал встретить новую любовь.

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После громкого развода с фитнес-тренером Мариной Боржемской боксер впервые заявил, что готов строить новые отношения. Впрочем, не все оказалось так просто.

Эксперты шоу объединили в пару Вячеслава с девушкой по имени Юлия, которая, как оказалось, уже знакома с мужчиной.

Я шокирована! Я этого просто не ожидала! Вот кого-кого, но не его,
‒ поделилась эмоциями от встречи под венцом фитнес-мама.

Фитнес-мама Юлия Черницкая / социальная сеть Instagram

Оказывается, боксер ухаживал за Черницкой в соцсетях. Женщина отметила, что уважает его как друга, но как мужчину ‒ не знает Узелкова.

После показательной церемонии бракосочетания пара отправилась на неделю жить в отдельный дом, чтобы узнать друг друга лучше. Молодые люди рассказывали друг другу о горьком опыте предыдущих отношений, желании встретить новую любовь и создать крепкую семью. Не обошлось и без конфликтов и споров.

Юлия с каждым днем все больше сомневалась, что Узелков забыл экс-супругу, поэтому решила проверить его на детекторе лжи.

Так, на вопрос, действительно ли одна из основных причин участия боксера в романтическом проекте ‒ чтобы разозлить Боржемскую, Вячеслав ответил «нет». Но это оказалось ложью.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская / социальная сеть Instagram

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К концу программы Вячеслав отдал кольцо и заявил, что не готов продолжать строить отношения с Юлией, ведь все еще любит Марину.

Я до сих пор люблю бывшую жену. Я понял это здесь еще больше. Я шел сюда, чтобы отпустить свою любовь, я пытался все сделать, но я однолюб. Я бы хотел ее вернуть. У меня была лучшая жена. Я дурак, который потерял друга, любовницу и лучшую женщину, которая есть, Марину Боржемскую,
‒ заявил спортсмен.

Напомним,

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