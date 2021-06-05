Вячеслав Узелков шокировал заявлением: Я бы хотел вернуть бывшую жену
На днях стало известно, что спортсмен Вячеслав Узелков принял участие в романтическом реалити-шоу "Одруження наосліп", где планировал встретить новую любовь.
Эксперты шоу объединили в пару Вячеслава с девушкой по имени Юлия, которая, как оказалось, уже знакома с мужчиной.
Я шокирована! Я этого просто не ожидала! Вот кого-кого, но не его,‒ поделилась эмоциями от встречи под венцом фитнес-мама.
Оказывается, боксер ухаживал за Черницкой в соцсетях. Женщина отметила, что уважает его как друга, но как мужчину ‒ не знает Узелкова.
После показательной церемонии бракосочетания пара отправилась на неделю жить в отдельный дом, чтобы узнать друг друга лучше. Молодые люди рассказывали друг другу о горьком опыте предыдущих отношений, желании встретить новую любовь и создать крепкую семью. Не обошлось и без конфликтов и споров.
Юлия с каждым днем все больше сомневалась, что Узелков забыл экс-супругу, поэтому решила проверить его на детекторе лжи.
Так, на вопрос, действительно ли одна из основных причин участия боксера в романтическом проекте ‒ чтобы разозлить Боржемскую, Вячеслав ответил «нет». Но это оказалось ложью.
Я до сих пор люблю бывшую жену. Я понял это здесь еще больше. Я шел сюда, чтобы отпустить свою любовь, я пытался все сделать, но я однолюб. Я бы хотел ее вернуть. У меня была лучшая жена. Я дурак, который потерял друга, любовницу и лучшую женщину, которая есть, Марину Боржемскую,‒ заявил спортсмен.
Напомним,