Жена Виктора Павлика показала фигуру на 39 неделе беременности ‒ фото

Певец Виктор Павлик вот-вот станет отцом в четвертый раз. Молодая супруга Екатерина Репяхова подарит музыканту сына Михаила.

Блогер активно ведет социальные сети, поэтому даже на последних неделях беременности делится новостями из личной жизни.

Недавно девушка продемонстрировала подписчикам детскую комнату, которую она с супругом подготовила для малыша. А сейчас показала, как на 39 неделе беременности посетила светское мероприятие.

Знаменитость позировала на палубе отеля Bakkara, который расположен в Киеве на берегу реки Днепр. Она предстала перед камерой в полосатом зеленом платье длины миди, белых кедах и джинсовой куртке. Волосы девушка распустила, а на лицо нанесла едва заметный макияж.

Неожиданная, классная тусовка на 39 неделе,

‒ написала Екатерина в посте, отметив, что была на концерте «Квартал 95».

В комментариях супругу Павлика засыпали комплиментами, а также отметили, что будущей маме нужны обязательно позитивные эмоции: «Молодец! Так держать!», «Замечательная девушка», «Катюша, вы очень милая, желаю вам счастья», «Позитивное, хорошее настроение ‒ это всегда хорошо», «Милая, утонченная девушка».

Напомним,