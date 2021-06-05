Жена Виктора Павлика показала фигуру на 39 неделе беременности ‒ фото
Певец Виктор Павлик вот-вот станет отцом в четвертый раз. Молодая супруга Екатерина Репяхова подарит музыканту сына Михаила.
Недавно девушка продемонстрировала подписчикам детскую комнату, которую она с супругом подготовила для малыша. А сейчас показала, как на 39 неделе беременности посетила светское мероприятие.
Знаменитость позировала на палубе отеля Bakkara, который расположен в Киеве на берегу реки Днепр. Она предстала перед камерой в полосатом зеленом платье длины миди, белых кедах и джинсовой куртке. Волосы девушка распустила, а на лицо нанесла едва заметный макияж.
Неожиданная, классная тусовка на 39 неделе,‒ написала Екатерина в посте, отметив, что была на концерте «Квартал 95».
Напомним,