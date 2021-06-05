Жена Виктора Павлика показала фигуру на 39 неделе беременности ‒ фото

5 июня 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Жена Виктора Павлика показала фигуру на 39 неделе беременности ‒ фото
Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Певец Виктор Павлик вот-вот станет отцом в четвертый раз. Молодая супруга Екатерина Репяхова подарит музыканту сына Михаила.

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Блогер активно ведет социальные сети, поэтому даже на последних неделях беременности делится новостями из личной жизни.

Недавно девушка продемонстрировала подписчикам детскую комнату, которую она с супругом подготовила для малыша. А сейчас показала, как на 39 неделе беременности посетила светское мероприятие.

Знаменитость позировала на палубе отеля Bakkara, который расположен в Киеве на берегу реки Днепр. Она предстала перед камерой в полосатом зеленом платье длины миди, белых кедах и джинсовой куртке. Волосы девушка распустила, а на лицо нанесла едва заметный макияж.

Неожиданная, классная тусовка на 39 неделе,
‒ написала Екатерина в посте, отметив, что была на концерте «Квартал 95».

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В комментариях супругу Павлика засыпали комплиментами, а также отметили, что будущей маме нужны обязательно позитивные эмоции: «Молодец! Так держать!», «Замечательная девушка», «Катюша, вы очень милая, желаю вам счастья», «Позитивное, хорошее настроение ‒ это всегда хорошо», «Милая, утонченная девушка».

Напомним,

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