Александр Педан, занимаясь "самолечением", сжег кожу на груди

4 июня 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Александр Педан, занимаясь
Телеведущий Александр Педан
пресс-служба Нового канала

Ведущий "Improv Live Show" (шоу показывает Новый канал) Александр Педан вспомнил, как проводил школьные каникулы.

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Для детей каникулы – благо. Для работающих родителей – проблема. Куда девать малышей на три летних месяца? Кто-то отвозит школьников в село к бабушкам и дедушкам, а ведущего Нового канала Александра Педана в детстве отправляли в летний лагерь, где он немного «чудил».

Как-то в первую неделю отдыха мне показалось, что у меня на коже на груди появился лишай, – вспомнил он. – Я знал, что с таким диагнозом сразу отправляют из лагеря домой. Поэтому мы с друзьями решили скрыть это и сами пошли в медпункт. Попросили йод и ту ранку, которую я думал, что это лишай, прижигали по несколько раз в день. В конце концов кожу сожгли так, что рана сошла. Но у меня до сих пор след от «лечения» (смеется).

Александр Педан с дочерью Лерой / пресс-служба Нового канала

Старшую дочь Леру Педан тоже отправляет на каникулы в лагеря. А когда подрастет младший, Марик, его тоже ждет смена под наблюдением вожатых.

Считаю, что в лагере ребенок получает крутой опыт, – делится Педан – это для него возможность социализироваться. Там он учится общаться с другими детьми. А еще немного сепарируется от родителей. И это хорошо. Ведь дети тоже от нас устают. Они хотят почувствовать себя самостоятельными и взрослыми. И лагерь дает такую возможность.

Но чтобы отправить детей на отдых, Педану приходится много работать. Например, вести Improv Live Show, которое вы можете увидеть каждый вторник в 20:00 на Новом канале.

Напомним,

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