Маша Ефросинина рассказала о конфузе с парнем в Мариинском парке: Муж так смеялся!

Известная телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как над ней подтрунивают родные.

Когда смотришь на Машу Ефросинину , складывается впечатление, что та довольно строгая и педантичная. Но познакомившись ближе, понимаешь, что она очень простая и позитивная. Это доказывает и тот факт, что Маша частенько попадает в неловкие ситуации, о которых не стесняется говорить открыто. Одну из таких она вспомнила за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал.

Мы с мужем и детьми много гуляем по вечерам. В один из таких вечеров идем по Мариинскому парку и видим, как парень и девушка пристально на нас смотрят, – рассказала звезда Новому каналу. – Приближаемся, сравниваемся с ними. Подходит ко мне парень и дрожащими руками протягивает телефон со словами: «Можно… можно вас сфотографировать?» Я откидываю волосы с лица, улыбаюсь и отвечаю: «Почему же одну меня? Давайте вместе!» А парень говорит: «Вы не поняли, можете меня с девушкой сфотографировать?» Мой муж так смеялся!

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / instagram.com/mashaefrosinina

Телезвезда вышла из неловкой ситуации с юмором. Ведь она любит шутить. Впрочем, как и вся ее семья.

Саша (сын ведущей – прим. ред.) прячется и пугает меня. Знает, что я этого не люблю. Но ему кажется, что это очень смешно, – призналась Маша. – И хохочет за всех, пока я отхожу от испуга и вырываю из головы седые волосы. Нана в силу возраста более остроумная. Она всегда может обшутить любую ситуацию со мной. И они с Тимуром любят надо мной подтрунивать, как и я над ними.

Искрометное чувство юмора ведущая показала и в Improv Live Show. Как она шутила в компании ведущего шоу Саши Педана и четверки импровизаторов – можно увидеть 23 марта в 20:00 в премьерном выпуске второго сезона Improv Live Show на Новом канале.

Маша Ефросинина на Improv Live Show / пресс-служба Нового канала

Напомним,