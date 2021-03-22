Маша Ефросинина рассказала о конфузе с парнем в Мариинском парке: Муж так смеялся!
22 марта 2021 15:45
Телеведущая Маша Ефросинина
пресс-служба
Известная телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как над ней подтрунивают родные.
Читайте такжеБратья-близнецы Игорь и Алексей Рева празднуют День рождения: вспоминаем самые смешные номера юмористовКогда смотришь на Машу Ефросинину, складывается впечатление, что та довольно строгая и педантичная. Но познакомившись ближе, понимаешь, что она очень простая и позитивная. Это доказывает и тот факт, что Маша частенько попадает в неловкие ситуации, о которых не стесняется говорить открыто. Одну из таких она вспомнила за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал.
Мы с мужем и детьми много гуляем по вечерам. В один из таких вечеров идем по Мариинскому парку и видим, как парень и девушка пристально на нас смотрят, – рассказала звезда Новому каналу. – Приближаемся, сравниваемся с ними. Подходит ко мне парень и дрожащими руками протягивает телефон со словами: «Можно… можно вас сфотографировать?» Я откидываю волосы с лица, улыбаюсь и отвечаю: «Почему же одну меня? Давайте вместе!» А парень говорит: «Вы не поняли, можете меня с девушкой сфотографировать?» Мой муж так смеялся!
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / instagram.com/mashaefrosinina
Телезвезда вышла из неловкой ситуации с юмором. Ведь она любит шутить. Впрочем, как и вся ее семья.
Саша (сын ведущей – прим. ред.) прячется и пугает меня. Знает, что я этого не люблю. Но ему кажется, что это очень смешно, – призналась Маша. – И хохочет за всех, пока я отхожу от испуга и вырываю из головы седые волосы. Нана в силу возраста более остроумная. Она всегда может обшутить любую ситуацию со мной. И они с Тимуром любят надо мной подтрунивать, как и я над ними.
Маша Ефросинина на Improv Live Show / пресс-служба Нового канала
Напомним,