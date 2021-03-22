МАСКА: Настя Каменских оказалась в ванной в номере у одного из участников

22 марта 2021 14:15 Юлия Туренко
МАСКА: Настя Каменских оказалась в ванной в номере у одного из участников
МАСКА: Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

20 марта на канале «Украина» отгремел 9 выпуск масштабного шоу «МАСКА», в котором раскрыли сразу две маски – Буряка и Ворона.

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Очень поразил зрителей эпатажный иностранец Сом, который выступил на сцене вместе с NK | Настей Каменских. Ранее детективы считали, что в образе Сома могли замаскироваться актер Жан-Клод Ван Дамм, звездный кулинар Эктор Хименес-Браво, борец Жан Беленюк или телеведущий Андрей Бедняков.

В новом выпуске гипершоу «МАСКА» участник дал новые подсказки о себе. Так, он заявил, что кроме английского, знает еще несколько языков, один из которых начинается на букву т и заканчивается на а. А также добавил, что чтобы понять, кто он, необходимо пересмотреть всего 4 фильма – «Чокнутый профессор», «Лихорадка субботнего вечера», «Холодная война» и «Голая правда». NK | Настя Каменских предположила, что это может быть актер Джерард Батлер, а DZIDZIO назвал имя кинорежиссера Любомира Левицкого.

На грандиозной сцене канала «Украина» Сом исполнил хит «По кайфу» Олега Кензова, а в его постановке приняла участие NK | Настя Каменских. Поп-дива веселилась под зажигательные ритмы и танцевала прямо в ванной. После такого яркого номера Сом даже признался, что любит Настю.

Особенно номер понравился Андрею Данилко, который сказал, что у него сложилось впечатление, будто Сом и Настя его репетировали.

А мы репетировали! Мы дома репетировали, – заявила NK | Настя Каменских.

С Сомом? – удивился Олег Винник.

Нет. С Лешей. В ванной репетировали с Лешей, – ответила певица.

Боже, так что будут дети скоро? – поинтересовалась Оля Полякова.

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NK | Настя Каменских только рассмеялась, ничего не ответив коллеге. Но зрители предположили, что под маской Сома может скрываться муж певицы Потап, а своим ответом она едва не выдала тайну. Неужели в образе Сома действительно замаскировался Потап?

Смотрите новый выпуск самого загадочного на украинском телевидении проекта «МАСКА» в субботу, 27 марта, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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