Від пацанки до панянки-5: участниц реалити взяли в заложники и пытались завербовать

22 марта 2021 12:45 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: участниц реалити взяли в заложники и пытались завербовать
Від пацанки до панянки 5 сезон
пресс-служба Нового канала

Девушки приняли участие в аналоге известного Стэндфордского тюремного эксперимента. Смотрите все подробности – в 4 выпуске реалити Від пацанки до панянки 5 сезон от 22.03.2021.

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Новая учебная неделя в Школе леди началась с приобщения участниц пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) к прекрасному. Педагоги отправили девушек в картинную галерею. Но милая прогулка среди экспонатов закончилась жестким испытанием.

В зал вбежали какие-то чуваки с масками на лице, – рассказывает Ирина #Бакуля Бакулина. – Они были словно герои боевика.

Від пацанки до панянки 5 сезон / пресс-служба

Мужчины оказались грабителями. Они взяли в заложники всех посетителей картинной галереи. Угрожая расправой, воры приказали «пацанкам» распутать веревки, которые принесли с собой.

Подумала, что это отвлекающий маневр, – говорит Саша #Зита Панова. – Как если грабители бросают собаке палку колбасы, а в ней – снотворное. Пес съедает колбасу и засыпает. После этого воры спокойно чистят дом. Так было и с веревками. Этой работой нас отвлекали.

Від пацанки до панянки 5 сезон / пресс-служба

Пока одни «пацанки» пытались распутать клубок, других грабители по очереди вербовали в свои ряды в обмен на власть над своими соперницами.

Мы применили аналог Стэндфордского эксперимента, – объясняет директор Школы леди на Новом канале Татьяна Мокриди. – В котором одни участники начинали руководить другими. Хотели посмотреть, насколько далеко могут зайти девушки, имея в своих руках власть. Это тот самый случай, когда стирается граница жестокости.

Від пацанки до панянки 5 сезон / пресс-служба

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В Стэндфордском тюремном эксперименте добровольцы играли роль заключенных и охранников. Психологи заметили, что каждый третий охранник проявлял садистские наклонности, травмируя заключенных. В какой-то момент начали возникать поистине опасные ситуации, и эксперимент закончили досрочно.

Справятся ли девушки с искушением властью – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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