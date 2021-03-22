Від пацанки до панянки-5: участниц реалити взяли в заложники и пытались завербовать
Девушки приняли участие в аналоге известного Стэндфордского тюремного эксперимента. Смотрите все подробности – в 4 выпуске реалити Від пацанки до панянки 5 сезон от 22.03.2021.
В зал вбежали какие-то чуваки с масками на лице, – рассказывает Ирина #Бакуля Бакулина. – Они были словно герои боевика.
Мужчины оказались грабителями. Они взяли в заложники всех посетителей картинной галереи. Угрожая расправой, воры приказали «пацанкам» распутать веревки, которые принесли с собой.
Подумала, что это отвлекающий маневр, – говорит Саша #Зита Панова. – Как если грабители бросают собаке палку колбасы, а в ней – снотворное. Пес съедает колбасу и засыпает. После этого воры спокойно чистят дом. Так было и с веревками. Этой работой нас отвлекали.
Пока одни «пацанки» пытались распутать клубок, других грабители по очереди вербовали в свои ряды в обмен на власть над своими соперницами.
Мы применили аналог Стэндфордского эксперимента, – объясняет директор Школы леди на Новом канале Татьяна Мокриди. – В котором одни участники начинали руководить другими. Хотели посмотреть, насколько далеко могут зайти девушки, имея в своих руках власть. Это тот самый случай, когда стирается граница жестокости.
Справятся ли девушки с искушением властью – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,