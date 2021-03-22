Эмили Ратаковски показала идеальный пресс через две недели после родов – фото

8 марта Эмили Ратаковски впервые стала мамой.

Всю свою беременность американская модель делилась с подписчиками откровенными снимками в Инстаграм, показывая, как менялось ее тело с каждым месяцем. Теперь же Эмили Ратаковски решила продемонстрировать фигуру спустя почти 2 недели после родов.

На странице своей собственной марки белья 29-летняя красотка опубликовала снимок, где она позирует перед зеркалом в пижаме. Оголив область декольте, Эмили похвасталась плоским животом.

Эмили Ратаковски показала фигуру после родов / instagram.com/emrata

Однако фотография модели вызвала резонанс в Сети. Многие фолловеры раскритиковали Ратаковски, посчитав такой снимок оскорбительным по отношения к мамочкам, которые после родов отчаянно борются с лишними килограммами. А ведь Эмили позиционирует себя активной феминисткой.

На сторону звезды также стала большая часть поклонников. Они отметили, что нужно оставаться толерантными к правам всех женщин и показывать свои тела они могут так, как им заблагорассудится.

Напомним,