Эмили Ратаковски показала идеальный пресс через две недели после родов – фото

22 марта 2021 12:10 Юлия Туренко
Эмили Ратаковски показала идеальный пресс через две недели после родов – фото
Модель Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata

8 марта Эмили Ратаковски впервые стала мамой.

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Всю свою беременность американская модель делилась с подписчиками откровенными снимками в Инстаграм, показывая, как менялось ее тело с каждым месяцем. Теперь же Эмили Ратаковски решила продемонстрировать фигуру спустя почти 2 недели после родов.

На странице своей собственной марки белья 29-летняя красотка опубликовала снимок, где она позирует перед зеркалом в пижаме. Оголив область декольте, Эмили похвасталась плоским животом.

Эмили Ратаковски показала фигуру после родов / instagram.com/emrata

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Однако фотография модели вызвала резонанс в Сети. Многие фолловеры раскритиковали Ратаковски, посчитав такой снимок оскорбительным по отношения к мамочкам, которые после родов отчаянно борются с лишними килограммами. А ведь Эмили позиционирует себя активной феминисткой.

На сторону звезды также стала большая часть поклонников. Они отметили, что нужно оставаться толерантными к правам всех женщин и показывать свои тела они могут так, как им заблагорассудится.

Напомним,

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