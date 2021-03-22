Пришелец-2: актер Анатоль Фон-Филандра поделился подробностями съемки продолжения сериала

Эксклюзив 22 марта 2021 05:00 Юлия Туренко
Пришелец-2: актер Анатоль Фон-Филандра поделился подробностями съемки продолжения сериала
Пришелец 2 сезон: актер Анатоль Фон-Филандра
пресс-служба

29 марта на ТЕТ в 18:15 состоится показ любимых и новых серий комедийного сериала «Пришелец».

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Зрители узнают, поженятся ли Оксана (Мария Крушинская) и Коля (Владимир Кравчук), какие приключения ждут пришельца (Анатоль Фон-Филандра) на земле и удастся ли ему вернуться обратно к родителям. Исполнитель главной роли Пришельца рассказал, как проходили съемки нового сезона комедийного сериала, который совсем скоро выйдет на телеканале ТЕТ.

Второй сезон мы буквально делали все вместе. Создавали его долго и мощно. Иногда переносили и отменяли съемки, потому что кто-то болел, а когда один выздоравливал и становился в ряды, затем другой не мог прийти на площадку из-за самочувствия. Также меняли сценарий и решали различные вопросы с локацией, монтажом, потому что первый сезон снимали в теплое время года. Признаюсь, было сложно, но очень весело. Второй сезон сделал из нас, актеров, семью. Теперь мы не только на экране близки друг другу, но и в реальной жизни. Мы сдружились и с нетерпением ждали каждый съемочный день, – поделился актер Анатоль Фон-Филандра.

Пришелец 2 сезон / пресс-служба

Включайте всей семьей телеканал ТЕТ 29 марта и погружайтесь в мир юмора вместе с любимыми героями!

Напомним,

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