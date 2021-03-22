Пришелец-2: актер Анатоль Фон-Филандра поделился подробностями съемки продолжения сериала
Эксклюзив 22 марта 2021 05:00
Пришелец 2 сезон: актер Анатоль Фон-Филандра
пресс-служба
29 марта на ТЕТ в 18:15 состоится показ любимых и новых серий комедийного сериала «Пришелец».
Пришельца рассказал, как проходили съемки нового сезона комедийного сериала, который совсем скоро выйдет на телеканале ТЕТ.
Второй сезон мы буквально делали все вместе. Создавали его долго и мощно. Иногда переносили и отменяли съемки, потому что кто-то болел, а когда один выздоравливал и становился в ряды, затем другой не мог прийти на площадку из-за самочувствия. Также меняли сценарий и решали различные вопросы с локацией, монтажом, потому что первый сезон снимали в теплое время года. Признаюсь, было сложно, но очень весело. Второй сезон сделал из нас, актеров, семью. Теперь мы не только на экране близки друг другу, но и в реальной жизни. Мы сдружились и с нетерпением ждали каждый съемочный день, – поделился актер Анатоль Фон-Филандра.
Пришелец 2 сезон / пресс-служба
Включайте всей семьей телеканал ТЕТ 29 марта и погружайтесь в мир юмора вместе с любимыми героями!
Напомним,