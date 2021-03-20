МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

20 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Буряка.

20 марта на канале Украина в эфир вышел 9 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . На сцене выступило восемь участников, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Сом и Буряк. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Буряк.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Буряка скрывался Дима Каднай.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка / пресс-служба

Я впервые в жизни был Буряком (смеется). Это нереальный эксперимент! Как для музыканта очень круто попробовать спеть в различных жанрах. Это была невероятная палитра – было сложно, необычно, короче, кайф! Но, честно говоря, я очень хотел и дальше участвовать в шоу, даже песню записал, – поделился впечатлениями Дмитрий Каднай в шоу «МАСКА».