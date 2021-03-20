МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

20 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 9 выпуске на сцене шоу выступили 8 участников, оставшихся в шоу: яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 9 выпуске в номинацию попали Сом и Буряк. К сожалению, шоу покинул Буряк.

Кто скрывался за образом Буряка – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Ворона – читайте по ссылке.