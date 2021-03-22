Ольга Горбачева в семьей заразились серьезной болезнью на Бали

22 марта 2021 11:15 Юлия Туренко
Ольга Горбачева в семьей заразились серьезной болезнью на Бали
Супруги Ольга Горбачева и Юрий Никитин
instagram.com/gorbachovaolga

Практически всю зиму Ольга Горбачева с супругом Юрием Никитиным и дочками провели за границей.

Читайте такжеМАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
Звездное семейство для отдыха выбрало сказочное Бали. Однако отдых Ольги Горбачевой и Юрия Никитина превратился в какой-то ужас. Об этом продюсер рассказал в интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

Мы действительно были на Бали очень долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно, – делится Никитин. – Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, и все превратилось в какой-то ужас, который продолжался очень долго. Мы просто не могли улететь.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин на Бали / instagram.com/gorbachovaolga

Читайте такжеХолостяк-11: сразу 8 участниц покинули шоу в 3 выпуске от 19.03.2021
Телеведущая поинтересовалась, был ли это коронавирус. На что Юрий Никитин ответил, что болезнь была намного серьезней. И за время, проведенное на Бали, мужчина понял, что это место, где он бы точно жить не хотел.

Это не коронавирус. Хуже. Я не буду комментировать сейчас, – ответил продюсер. – Это специфическая болезнь. Были больницы и все остальное... очень серьезная болезнь. На Бали жить я бы не хотел. Это не мое место.

Ольга Горбачева с дочерью / instagram.com/gorbachovaolga

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд отдых звезд Ольга Горбачева социальные сети Юрий Никитин новости отдых болезнь болезни звезд Бали

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-5: участниц реалити взяли в заложники и пытались завербовать
Новости

Від пацанки до панянки-5: участниц реалити взяли в заложники и пытались завербовать
Эмили Ратаковски показала идеальный пресс через две недели после родов
Новости

Эмили Ратаковски показала идеальный пресс через две недели после родов
Детектор лжи-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
Телешоу

Детектор лжи-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск

Популярное на сайте

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Популярное видео

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK