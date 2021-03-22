Ольга Горбачева в семьей заразились серьезной болезнью на Бали
22 марта 2021 11:15
Супруги Ольга Горбачева и Юрий Никитин
instagram.com/gorbachovaolga
Практически всю зиму Ольга Горбачева с супругом Юрием Никитиным и дочками провели за границей.
Ольги Горбачевой и Юрия Никитина превратился в какой-то ужас. Об этом продюсер рассказал в интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".
Мы действительно были на Бали очень долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно, – делится Никитин. – Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, и все превратилось в какой-то ужас, который продолжался очень долго. Мы просто не могли улететь.
Ольга Горбачева и Юрий Никитин на Бали / instagram.com/gorbachovaolga
Это не коронавирус. Хуже. Я не буду комментировать сейчас, – ответил продюсер. – Это специфическая болезнь. Были больницы и все остальное... очень серьезная болезнь. На Бали жить я бы не хотел. Это не мое место.
Ольга Горбачева с дочерью / instagram.com/gorbachovaolga
Напомним,