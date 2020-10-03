Ольга Горбачева о разводе с Юрием Никитиным: Интим был не на должном уровне

Певица Ольга Горбачева неоднократно в интервью рассказывала, почему они с Юрием Никитиным не сумели сохранить свой первый брак. Однако лишь недавно певица призналась, что именно секс разрушил их семейную жизнь.

Артистка заявляет, что в те года она была совсем неопытной, поэтому интимная жизнь с супругом не заладилась. Сейчас исполнительница более осознанно подошла к этому вопросу.

Если бы я, когда была моя первая брачная ночь, знала все то, что я знаю сейчас, то мы бы никогда не расстались с моим мужем. Потому что он бы знал, что такую невесту он больше не найдет. И только сейчас, уже после 22 лет супружеской жизни, он мне говорит: «Вообще-то у меня с тобой каждый раз как в первый раз». Я думаю, что это большой комплимент для женщины,

‒ откровенничает Ольга.

Ольга Горбачева с мужем Юрием Никитиным / социальная сеть Instagram

По словам Горбачевой, женщине, в первую очередь, нужно найти гармонию с собой, а уже потом искать с мужчиной. Тогда партнер, утверждает звезда, станет для вас настоящим супергероем.

На сегодняшний день супруги счастливы в браке. В своей интимной жизни они практикуют давние техники близости, которые использовали влюбленные много лет назад. Не обходятся они и без даосских и славянских техник.

Напомним,