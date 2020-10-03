Ольга Горбачева о разводе с Юрием Никитиным: Интим был не на должном уровне
Певица Ольга Горбачева неоднократно в интервью рассказывала, почему они с Юрием Никитиным не сумели сохранить свой первый брак. Однако лишь недавно певица призналась, что именно секс разрушил их семейную жизнь.
Если бы я, когда была моя первая брачная ночь, знала все то, что я знаю сейчас, то мы бы никогда не расстались с моим мужем. Потому что он бы знал, что такую невесту он больше не найдет. И только сейчас, уже после 22 лет супружеской жизни, он мне говорит: «Вообще-то у меня с тобой каждый раз как в первый раз». Я думаю, что это большой комплимент для женщины,‒ откровенничает Ольга.
На сегодняшний день супруги счастливы в браке. В своей интимной жизни они практикуют давние техники близости, которые использовали влюбленные много лет назад. Не обходятся они и без даосских и славянских техник.
Напомним,
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