Ольга Горбачева рассказала, как поддерживает контакт с дочерью-подростком: Пью с ней шампанское и слушаю музыку

2 августа 2020 17:00 Катерина Даниленко
Ольга Горбачева рассказала, как поддерживает контакт с дочерью-подростком: Пью с ней шампанское и слушаю музыку
Певица Ольга Горбачева
социальная сеть Instagram

Счастливая жена и мама двух дочек Ольга Горбачева поделилась секретом крепких отношений с детьми.

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Знаменитость уверена, что каждой маме важно выстроить правильные отношения с дочерью-подростком. Артистка научилась для старшей дочери Полины быть и наставницей и лучшей подругой.

Это моя дочь (и «ночь»). И её уже не интересуют все наши совместные семейные интертейменты. И дабы не разрывать с ней контакт, я провожу с ней один день в неделю отдельно от всей семьи. И делаю всё, что она захочет. Даже пью шампанское и слушаю ту музыку, которая нравится ей. Небольшое наказание, правда? В благодарность за это она делает иногда со мной со скрипом йогу или соглашается правильно питаться,
‒ откровенничает исполнительница.

Ольга Горбачева с дочерью Полиной / социальная сеть Instagram

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Такой способ взаимосвязи с подростком для нее является действенным, однако навязывать своем мнение артистка не собиралась. Она отметила, что в каждой семье все индивидуально.

Никому не навязываю! Это исключительно мой способ быть «достаточно хорошей матерью». И, на самом деле, мне это в кайф,
‒ добавила звезда.

Напомним,

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