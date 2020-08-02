Ольга Горбачева рассказала, как поддерживает контакт с дочерью-подростком: Пью с ней шампанское и слушаю музыку
2 августа 2020 17:00
Певица Ольга Горбачева
социальная сеть Instagram
Счастливая жена и мама двух дочек Ольга Горбачева поделилась секретом крепких отношений с детьми.
Знаменитость уверена, что каждой маме важно выстроить правильные отношения с дочерью-подростком. Артистка научилась для старшей дочери Полины быть и наставницей и лучшей подругой.
Это моя дочь (и «ночь»). И её уже не интересуют все наши совместные семейные интертейменты. И дабы не разрывать с ней контакт, я провожу с ней один день в неделю отдельно от всей семьи. И делаю всё, что она захочет. Даже пью шампанское и слушаю ту музыку, которая нравится ей. Небольшое наказание, правда? В благодарность за это она делает иногда со мной со скрипом йогу или соглашается правильно питаться,‒ откровенничает исполнительница.
Ольга Горбачева с дочерью Полиной / социальная сеть Instagram
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Никому не навязываю! Это исключительно мой способ быть «достаточно хорошей матерью». И, на самом деле, мне это в кайф,‒ добавила звезда.
Напомним,