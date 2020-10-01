Бруклин Бекхэм оказался в центре скандала из-за домашнего насилия
В последнее время Инстаграмом Бруклина Бекхэма просто не налюбоваться.
Однако одна из последних, казалось бы безобидных, фотографий в блоге старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм вызвала громкий общественный резонанс.
В кадре Бруклин запечатлен вместе с невестой. Они сидят за столом и дурачатся. Но лишь один жест со стороны парня не понравился публике: он держит любимую за шею.
Это отвратительно. Я думаю, что никто не должен позволять себе шутить с такими серьезными вещами, - пишет Дайанна Намми. - Мы говорим о реальной жизни, и даже если это шутка, она отвратительна.
Ему 21 год, и он достаточно взрослый, чтобы понять, что это очень серьезно. Я думаю, что он должен открыто извиниться и признать, что совершил огромную ошибку. Мы говорим о живых людях. Это не кукла, чтобы играть с ней. Поэтому я думаю, что у этой публикации очень опасный посыл, особенно для молодых людей, - пишет женщина. - Это так опасно, а в его положении особенно важно. Не только он, но и его семья должна это обсудить, чтобы выступить в СМИ и сказать, что они не одобряют это. Речь идет о взрослом мужчине, который ведет себя так со своей девушкой, и она определенно не должна с этим мириться. Я призываю их разместить сообщение с извинениями в инстаграме, твиттере и в средствах массовой информации за их проступок.
Напомним,