Бруклин Бекхэм оказался в центре скандала из-за домашнего насилия

1 октября 2020 18:30 Юлия Крутиева
Бруклин Бекхэм оказался в центре скандала из-за домашнего насилия
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
instagram.com/nicolaannepeltz

В последнее время Инстаграмом Бруклина Бекхэма просто не налюбоваться.

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После того, как у 21-летнего Бруклина Бекхэма появилась девушка Никола Пельтц, свой блог парень наполняет милыми и романтичными фотографиями и видео.

Однако одна из последних, казалось бы безобидных, фотографий в блоге старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм вызвала громкий общественный резонанс.

В кадре Бруклин запечатлен вместе с невестой. Они сидят за столом и дурачатся. Но лишь один жест со стороны парня не понравился публике: он держит любимую за шею. 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
Особенно ситуацию нагнетала основательница женской правозащитной организации KWRO Дайанна Намми. Она обвинила Бруклина в поддержке домашнего насилия.

Это отвратительно. Я думаю, что никто не должен позволять себе шутить с такими серьезными вещами, - пишет Дайанна Намми. - Мы говорим о реальной жизни, и даже если это шутка, она отвратительна.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
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Более того, основательница женской правозащитной организации требует от Бруклина удалить фото, а также принести публичные извинения.

Ему 21 год, и он достаточно взрослый, чтобы понять, что это очень серьезно. Я думаю, что он должен открыто извиниться и признать, что совершил огромную ошибку. Мы говорим о живых людях. Это не кукла, чтобы играть с ней. Поэтому я думаю, что у этой публикации очень опасный посыл, особенно для молодых людей, - пишет женщина. - Это так опасно, а в его положении особенно важно. Не только он, но и его семья должна это обсудить, чтобы выступить в СМИ и сказать, что они не одобряют это. Речь идет о взрослом мужчине, который ведет себя так со своей девушкой, и она определенно не должна с этим мириться. Я призываю их разместить сообщение с извинениями в инстаграме, твиттере и в средствах массовой информации за их проступок.

Напомним, 

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