Эмбер Херд стала мамой и показала своего малыша – фото

2 июля 2021 02:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эмбер Херд стала мамой и показала своего малыша – фото
Актриса Эмбер Херд
Fotobank / GettyImages

Американская актриса Эмбер Херд впервые стала мамой.

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Ошеломительную новость своим поклонникам рассказала Эмбер Херд. Актриса призналась, что стала мамой. И случилось это не на днях, а три месяца назад.

На своей странице в Инстаграм 35-летняя звезда опубликовала первое фото с малышом. В подписи к снимку Эмбер отметила, что на свет ее ребенок появился 8 апреля. Это девочка и зовут ее Уна.

Я очень рада поделиться с вами этой новостью, – написала в Сети Херд. – Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она – начало остатка моей жизни.

Эмбер Херд с новорожденной дочерью / instagram.com/amberheard

Отметим, что малышку для Эмбер Херд родила суррогатная мать. Актрисе врачи сказали, что самостоятельно выносить ребенка она не сможет. Кто стал отцом девочки – знаменитость не рассказывает.

Напомним,

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