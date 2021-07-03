Санта Димопулос объяснила, почему заболевшего коронавирусом сына оставила в Украине, а сама улетела на отдых

3 июля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Санта Димопулос объяснила, почему заболевшего коронавирусом сына оставила в Украине, а сама улетела на отдых
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы заболел коронавирусом. Певица оставила мальчика с отцом в Украине, а сама отправилась в запланированный отпуск во Францию.

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В своем микроблоге знаменитость объяснила подписчиков, что сложившаяся ситуация ее очень расстроила, но изменить планы она не могла.

12-летний Даниэль заболел на коронавирус от дедушки по папиной линии. После этого принес недуг домой к ведущему и его второй жене Юлии Леус. Женщина, которая 4 месяца назад родила дочь, заболела, а шоумен уберегся. Сейчас мужчина гастролирует с корпоративами, а его супруга вместе с сыном мужа от первого брака лечатся дома.

У нас целый дом детей – Софа, дети Игоря, мои племянники, куча работников. Конечно, я не могу рисковать здоровьем всех этих людей. София тоже не болела коронавирусом, поэтому Дени остался у отца,
– объяснила такой расклад событий Димопулос.

Санта Димопулос с сыном Даниэлем / социальная сеть Instagram

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Подписчики Санты не совсем понимают, почему мать оставила сына с мачехой, а сама отправилась отдыхать. Артистка отметила, что таким было решение сына, который часть лета захотел провести с отцом.

Сын должен был сидеть с папой, а не с Юлей. Он захотел побыть с отцом часть лета. Андрей что-то в своей жизни явно делает не так. Я, конечно, волнуюсь, какой пример он дает нашему сыну,
– добавила знаменитость.

Напомним,

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram

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