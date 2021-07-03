Санта Димопулос объяснила, почему заболевшего коронавирусом сына оставила в Украине, а сама улетела на отдых
Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы заболел коронавирусом. Певица оставила мальчика с отцом в Украине, а сама отправилась в запланированный отпуск во Францию.
12-летний Даниэль заболел на коронавирус от дедушки по папиной линии. После этого принес недуг домой к ведущему и его второй жене Юлии Леус. Женщина, которая 4 месяца назад родила дочь, заболела, а шоумен уберегся. Сейчас мужчина гастролирует с корпоративами, а его супруга вместе с сыном мужа от первого брака лечатся дома.
У нас целый дом детей – Софа, дети Игоря, мои племянники, куча работников. Конечно, я не могу рисковать здоровьем всех этих людей. София тоже не болела коронавирусом, поэтому Дени остался у отца,– объяснила такой расклад событий Димопулос.
Сын должен был сидеть с папой, а не с Юлей. Он захотел побыть с отцом часть лета. Андрей что-то в своей жизни явно делает не так. Я, конечно, волнуюсь, какой пример он дает нашему сыну,– добавила знаменитость.
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