Санта Димопулос рассказала о дружбе с коллегами по шоу-бизнесу: Там люди с поломанной психикой

12 июня 2021 16:15 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Санта Димопулос рассказала о дружбе с коллегами по шоу-бизнесу: Там люди с поломанной психикой
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Певица Санта Димопулос сделала откровенное заявление.

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Исполнительница поделилась своим мнением касательно искренней дружбы в мире шоу-бизнеса. Знаменитость уверена, что работа в этой сфере ломает психику человека.

Так, один из фолловеров задал вопрос Санте: «Есть ли подруги из шоу-бизнеса, с которыми вынуждены поддерживать отношения?». Артистка достаточно подробно обосновала свое мнение, выдав всю подноготную украинской звездной тусовки.

Слово вынуждена – короткая форма страдательного причастия, что уже мне не подходит. Я ничего не вынуждена делать, слава Богу. А с шоу-бизнесом все сложно, там поголовно все с поломанной психикой и там больше про выгоду, чем про дружбу. У меня много приятелей, людей, которые мне симпатичны и приятны,
‒ написала Димопулос в Insta-stories.

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram

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Текст звезда сопроводила эффектным фото в черном кружевном наряде, на котором прикрывает лицо рукой. Волосы девушки аккуратно уложены назад, а яркий вечерний макияж и белоснежная улыбка певицы задают настроение снимку. Запечатлена Санта, скорее всего, на одном из эфиров проекта «Танці з зірками».

Напомним,

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