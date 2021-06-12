Санта Димопулос рассказала о дружбе с коллегами по шоу-бизнесу: Там люди с поломанной психикой
Певица Санта Димопулос сделала откровенное заявление.
Так, один из фолловеров задал вопрос Санте: «Есть ли подруги из шоу-бизнеса, с которыми вынуждены поддерживать отношения?». Артистка достаточно подробно обосновала свое мнение, выдав всю подноготную украинской звездной тусовки.
Слово вынуждена – короткая форма страдательного причастия, что уже мне не подходит. Я ничего не вынуждена делать, слава Богу. А с шоу-бизнесом все сложно, там поголовно все с поломанной психикой и там больше про выгоду, чем про дружбу. У меня много приятелей, людей, которые мне симпатичны и приятны,‒ написала Димопулос в Insta-stories.
Напомним,