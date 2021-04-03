Санта Димопулос устроила скандал в отеле в Дубае: не люблю быть терпилой ‒ видео
В этом году певица Санта Димопулос уже трижды отдыхала в ОАЭ. Похоже, государство в Аравийском полуострове очень нравится знаменитости.
В Instagram звезда пожаловалась на сервис в 5-звездночном отеле. Ей и ее годовалой дочке Софии довелось стоять под палящим солнцем на пляже из-за отсутствия лежаков.
Мы пришли на пляж. Свободных мест нет. Ждем уже 15 минут под палящим солнцем с ребенком. Вот такая ситуация в этом отеле. Не прикольно,– жалуется в Insta-stories знаменитость.
Когда я включила с*ку – я это делаю редко, просто не люблю быть жертвой за свои деньги – они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и извинился. Тут дело в самом отношении! «Извините, у нас все занято» – не о сервисе в пятизвездочном отеле. Смогли же найти»,– резюмировала звезда.
Напомним,
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