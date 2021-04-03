Санта Димопулос устроила скандал в отеле в Дубае: не люблю быть терпилой ‒ видео

3 апреля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Санта Димопулос устроила скандал в отеле в Дубае: не люблю быть терпилой ‒ видео
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

В этом году певица Санта Димопулос уже трижды отдыхала в ОАЭ. Похоже, государство в Аравийском полуострове очень нравится знаменитости.

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В середине января артистка вместе с дочкой и мужем посетила самый большой цветочный парк мира Dubai Miracle Garden. А в конце января, после поездки на Мальдивы, вернулась в Дубай, чтобы прыгнуть с парашютом. Сейчас же исполнительница вновь отдыхает в городе-небоскребе с семьей, но отдых ей успели испортить.

Санта Димопулос с дочкой Софией / социальная сеть Instagram

В Instagram звезда пожаловалась на сервис в 5-звездночном отеле. Ей и ее годовалой дочке Софии довелось стоять под палящим солнцем на пляже из-за отсутствия лежаков.

Мы пришли на пляж. Свободных мест нет. Ждем уже 15 минут под палящим солнцем с ребенком. Вот такая ситуация в этом отеле. Не прикольно,
– жалуется в Insta-stories знаменитость.

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram

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По словам артистки, менеджер отеля сначала отказался решать сложившуюся ситуацию, но когда Санта устроила скандал, перед ней извинились и нашли дополнительные лежаки.

Когда я включила с*ку – я это делаю редко, просто не люблю быть жертвой за свои деньги – они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и извинился. Тут дело в самом отношении! «Извините, у нас все занято» – не о сервисе в пятизвездочном отеле. Смогли же найти»,
– резюмировала звезда.

Напомним,

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram
 

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