Илона Гвоздева сделала одну из самых модных стрижек 2021 года
2 апреля 2021 12:35
Танцовщица Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva
Танцовщица Илона Гвоздева удивила неожиданными переменами в своем имидже.
Илона Гвоздева поспешила к своему мастеру в салон красоты, чтобы выйти оттуда совершенно «другим» человеком.Внести перемены в свой имидж Илона решила не просто так. Дело в том, что после окончания кормления грудью сына Доминика, у танцовщицы начали выпадать волосы.Напомним,
Звезда легендарного танцевального шоу «Танці з зірками» решила пойти по стопам Леси Никитюк и Регины Тодоренко и попрощаться со своими длинными волосами.
Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Ребята, решила кардинально изменить свой образ, - комментирует свое перевоплощение Илона. - Все потому что после того, как я бросила кормить малыша, у меня посыпались волосы, зубы, остались только ногти и нос, мне кажется.
Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva