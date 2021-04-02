Илона Гвоздева сделала одну из самых модных стрижек 2021 года

2 апреля 2021 12:35 Юлия Туренко
Илона Гвоздева сделала одну из самых модных стрижек 2021 года
Танцовщица Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица Илона Гвоздева удивила неожиданными переменами в своем имидже.

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В преддверии полного локдауна в Киеве Илона Гвоздева поспешила к своему мастеру в салон красоты, чтобы выйти оттуда совершенно «другим» человеком.

Звезда легендарного танцевального шоу «Танці з зірками» решила пойти по стопам Леси Никитюк и Регины Тодоренко и попрощаться со своими длинными волосами.

Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Внести перемены в свой имидж Илона решила не просто так. Дело в том, что после окончания кормления грудью сына Доминика, у танцовщицы начали выпадать волосы.

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Попрощавшись с длиной, танцовщица отметила, что таким образом все плохое оставляет в марте. Одной из самых модных стрижек 2021 года Гвоздева похвасталась на своей странице в Инстаграм. 

Ребята, решила кардинально изменить свой образ, - комментирует свое перевоплощение Илона. - Все потому что после того, как я бросила кормить малыша, у меня посыпались волосы, зубы, остались только ногти и нос, мне кажется.

Танцовщица Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Напомним, 

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