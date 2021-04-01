Злата Огневич рассказала о причинах расставания с бывшими парнями

1 апреля 2021 13:50 Юлия Туренко
Злата Огневич рассказала о причинах расставания с бывшими парнями
Певица Злата Огневич
пресс-служба канала Интер

Певица Злата Огневич стала новой героиней проекте «Позаочi» на канале «Интер».

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В выпуске Злата Огневич впервые рассказала о самой большой боли в ее семье, бывших возлюбленных и ситуациях, когда она в буквальном смысле слова опасалась за свою жизнь.

Злата Огневич – одна из самых популярных, талантливых и красивых украинских артисток. Почему, несмотря на яркую внешность и огромное количество поклонников, готовых задаривать девушку комплиментами и подарками, Злата до сих пор не замужем?

Я выйду замуж, когда придет мое время, когда я встречу человека, с которым нам будет хорошо вдвоем, – объяснила певица ведущей Анастасии Даугуле.

Певица Злата Огневич / пресс-служба канала Интер
Также девушка рассказала о своих прошлых серьезных отношениях и призналась, почему расставалась с бывшими парнями.

Одной из причин разрыва отношений с моим бывшим молодым человеком стало то, что он не хотел развиваться. В то время как я люблю учиться новому, мне все интересно. Я увидела, что он где-то застрял сам и тянет вниз меня. Кроме того, у нас были очень бурные ссоры: мы били тарелки, бросались друг в друга пакетами молока, - говорит певица. - Конечно, когда я сейчас это вспоминаю, мне становится смешно. Но в действительности мы жили, как какая-то итальянская семья. Да, возможно, в кино это выглядит безумно сексуально, но в реальной жизни все совершенно по-другому. Я поняла, что мне это не приносит удовольствия. Более того, один раз он даже поднял на меня руку... Это был всего один раз. Видимо, я уже довела его до белого каления. Но я поняла, что если это произошло однажды, то это может повториться. Это поставило точку в наших отношениях.

Певица Злата Огневич / пресс-служба канала Интер
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Еще один возлюбленный Златы бросил ее из-за другой женщины.

У меня были еще одни отношения с очень классным парнем, – продолжает девушка. – Мы с ним были будто две половинки одного целого: начиная от жизненных ценностей и заканчивая пониманием того, кто мы в этом мире. Но однажды он пришел и сказал мне, что не может забыть свою бывшую, и предложил расстаться. На мой вопрос, зачем он тогда начинал эти отношения, он сказал: «Я хотел тебя поближе узнать. Мне было с тобой интересно пообщаться». После этого я стала очень избирательно относиться к мужчинам: не хочу размениваться по мелочам.

Напомним, 

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