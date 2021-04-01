Оскар-2021: церемония награждения пройдет в новом формате

1 апреля 2021 11:20 Юлия Туренко
Оскар-2021: церемония награждения пройдет в новом формате
Оскар-2021: церемония пройдет в новом формате

Организаторы премии «Оскар» не теряют времени зря и придумывают новые форматы проведения церемонии награждения.

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В 2021 году из-за пандемии коронавируса «Оскар» пройдет в офлайн формате. Церемонию награждения зрители смогут увидеть в прямом эфире в ночь на 25 апреля.

Но в этот раз зрителей ждет сюрприз. Впервые церемония пройдет не только в США. Включения будут организованы с дополнительных площадок. Некоторые из них будут размешены в Лондоне и Париже.

Создать дополнительные площадки продюсеры «Оскара» решили для того, чтобы на церемонии могли присутствовать участники, которые не имеют возможности приехать в Лос-Анджелес.

Оскар-2021: церемония пройдет в новом формате
 
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Те звезды, которые смогут лично прилететь в США должны будут пройти карантин, дополнительные расходы на который номинантам покроют партнеры мероприятия.

В самом зале знаменитости будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.

Напомним, 

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