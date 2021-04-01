Оскар-2021: церемония награждения пройдет в новом формате
Организаторы премии «Оскар» не теряют времени зря и придумывают новые форматы проведения церемонии награждения.
Но в этот раз зрителей ждет сюрприз. Впервые церемония пройдет не только в США. Включения будут организованы с дополнительных площадок. Некоторые из них будут размешены в Лондоне и Париже.
Создать дополнительные площадки продюсеры «Оскара» решили для того, чтобы на церемонии могли присутствовать участники, которые не имеют возможности приехать в Лос-Анджелес.
В самом зале знаменитости будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.
Напомним,