Від пацанки до панянки-5: участницы шоу записали песню с известной украинской певицей

31 марта 2021 11:50 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: участницы шоу записали песню с известной украинской певицей
Від пацанки до панянки-5: участницы шоу записали песню с известной украинской певицей
пресс-служба Нового канала

«Не впасти» стала официальным саундтреком пятого сезона проекта «Від пацанки до панянки-5».

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Заглавные песни от известных украинских исполнителей к реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) стали традицией. В прошлом сезоне саундтреком была песня Jerry Heil #НЕБЕЙБІ. В пятом сезоне им стал трек Alina Pash «Не впасти». 

Изначально певица написала его для девочки с редким заболеванием, как у Стивена Хокинга. Но песня оказалась настолько мотивационной, что подошла и под истории «пацанок».  

Написати вірші до пісні мене надихнули біографії дівчат, – говорит певица. – Ця пісня про те, як важко віднайти віру у власні сили й не поступитися. Усі ми щодня шукаємо себе. У юному віці, у процесі формування кожен може легко загубитися. Пісні як ця допомагають тримати себе в руках у складні моменти.

Певица Alina Pash / пресс-служба Нового канала
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Кстати, в записи зрители могут услышать не только голос известной исполнительницы, но и самих «пацанок». Под руководством Alina Pash девушки исполнили саундтрек на студии звукозаписи. 

Мы выбрали Алину, потому что она бывает разной, – говорит руководительница проекта «Від пацанки до панянки» Ксения Бабенко. – Она пришла в студию в кроссовках, но от этого не стала менее женственной. Плюс, она немножко бунтарка, как и наши участницы. Ее первый трек называется «Bitanga». И он переводится как «хулиганка». Разве не совпадение? Еще она рассказала девчонкам историю своего успеха и стала для участниц прекрасным примером для подражания. По жизни Алина всего достигает сама. Она не родилась с золотой ложкой во рту, а много работала. И продолжает трудиться, чтобы дарить слушателям новые треки.

Від пацанки до панянки-5: участницы шоу записали песню с известной украинской певицей / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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