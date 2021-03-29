Холостяк-11: Анна Богдан рассказала, как переболела коронавирусом во время шоу
29 марта 2021 22:30
Холостяк 11 сезон Анна Богдан
instagram.com/hannastorozhuk
В 11 сезоне романтического проекта Холостяк одной из участниц стала экс-жена бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна.
"Холостяк-11" Анну Богдан ждал неприятный сюрприз. У нее диагностировали коронавирус. Девушку сразу же отселили от остальных участниц и она пребывала на самоизоляции.
В Инстаграм участнице приходят много вопросов по поводу того, как она заразилась COVID-19 и как протекала ее болезнь.
Очень много вопросов, о том как я заболела, какое было мое самочувствие, сколько по времени длилась моя самоизоляция, переживала ли я, что за время моего отсутствия у Миши завяжутся отношения с другими девушками, а у меня закончатся так и не начавшись??? Поэтому я решила этот пост посвятить тебе СОVID-19 на проекте Холостяк. Так получилось, что во время съемочного процесса на covid-19 заболел сотрудник проекта. Поэтому в целях безопасности все девочки сдали тест на корону. Ничего не предвещало беды, я себя прекрасно чувствовала, скажу больше - я была уверена, что абсолютно здорова. Результаты теста меня просто шокировали. Меня сразу изолировали от всех. И через пару дней я ощутила на себе, что такое covid-19. Но я была рада, что перенесла это как грипп и никакой госпитализации не было.
Холостяк 11 сезон Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk
Наверно самое тяжелое для меня в тот момент была самоизоляция. Я была в комнате постоянно одна, никуда не выходила. От постоянного просмотра телевизора уже тошнило. Потом как спасение мне принесли книгу. На момент онлайн свидания, я была 8 дней на самоизоляции. Чтобы как-то разбавить мою обстановку, мой редактор принесла мне ноутбук. Тогда и произошло наше онлайн свидание!
Напомним,