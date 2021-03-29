Холостяк-11: Анна Богдан рассказала, как переболела коронавирусом во время шоу

29 марта 2021 22:30 Юлия Туренко
Холостяк-11: Анна Богдан рассказала, как переболела коронавирусом во время шоу
Холостяк 11 сезон Анна Богдан
instagram.com/hannastorozhuk

В 11 сезоне романтического проекта Холостяк одной из участниц стала экс-жена бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна.

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На четвертой недели шоу "Холостяк-11" Анну Богдан ждал неприятный сюрприз. У нее диагностировали коронавирус. Девушку сразу же отселили от остальных участниц и она пребывала на самоизоляции.

В Инстаграм участнице приходят много вопросов по поводу того, как она заразилась COVID-19  и как протекала ее болезнь.

Очень много вопросов, о том как я заболела, какое было мое самочувствие, сколько по времени длилась моя самоизоляция, переживала ли я, что за время моего отсутствия у Миши завяжутся отношения с другими девушками, а у меня закончатся так и не начавшись??? Поэтому я решила этот пост посвятить тебе СОVID-19 на проекте Холостяк. Так получилось, что во время съемочного процесса на covid-19 заболел сотрудник проекта. Поэтому в целях безопасности все девочки сдали тест на корону. Ничего не предвещало беды, я себя прекрасно чувствовала, скажу больше - я была уверена, что абсолютно здорова. Результаты теста меня просто шокировали. Меня сразу изолировали от всех. И через пару дней я ощутила на себе, что такое covid-19. Но я была рада, что перенесла это как грипп и никакой госпитализации не было.

Холостяк 11 сезон Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk

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Также Анна рассказала, сколько длилась ее самоизоляция. И какой невероятный сюрприз ей сделал Михаил Заливако – это было онлайн свидание. Во время разговора с Анной главный герой готовил греческий салат и жарил лосось, которые сразу же после приготовления передали Анне.

Наверно самое тяжелое для меня в тот момент была самоизоляция. Я была в комнате постоянно одна, никуда не выходила. От постоянного просмотра телевизора уже тошнило. Потом как спасение мне принесли книгу. На момент онлайн свидания, я была 8 дней на самоизоляции. Чтобы как-то разбавить мою обстановку, мой редактор принесла мне ноутбук. Тогда и произошло наше онлайн свидание!

Напомним,

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