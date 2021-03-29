Владимир Шумко рассказал о самом нелогичном поступке: Ехали на Жигулях в Италию

Актер Improv Live Show Владимир Шумко за кулисами шоу «Где логика?» признался, что бессмысленного делал в жизни.

В современном мире невозможно жить, руководствуясь лишь логикой. Часто мы делаем что-то такое, что «на голову не налезает». Украинские знаменитости – не исключение. О своих нелогичных поступках они рассказывают за кулисами шоу «Где логика?» , которое каждый вторник показывает Новый канал.

В 5 выпуске проекта соревновались женщины из «Супер Топ-модели по-украински» Алла Костромичева и Соня Плакидюк против мужчин из Improv Live Show Константина Трембовецкого и Владимира Шумко. Последний эксклюзивно поделился самым нелогичным поступком в жизни.

Сделал я это вместе со своими друзьями, – говорит Вова Шумко. – Мы на «Жигулях» 99-й модели поехали на свадьбу к однокласснице в Италию. Представьте, через Польшу, Германию, Австрию, добрались до Италии. Конечно, все прошло благополучно. Мы нормально доехали и туда, и обратно. Но если бы не было этой истории, а мне что-то рассказали такое, я бы ответил: «Да вы что? Я дурачок, по-вашему?»

Актер-юморист признается, что часто делает в жизни еще и нелогичные покупки. Может приобрести мелочи, которые потом либо валяются где-то дома, либо кому-то передариваются.

Лет десять назад у меня была самая нелогичная покупка. Я приобрел себе часофон, – рассказывает импровизатор. – Часофон – это такие часы, куда вставляется SIM-карта, и можно звонить. Поверьте, это такая фигня. Он у меня месяц проработал, если не меньше, и я его выбросил. А стоил часофон немало. Это, наверное, самое нелепое приобретение в моей жизни.

Смотрите юмористическое шоу Improv Live Show во вторник в 20:00. А перед этим, в 19:00, не пропустите интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?», в котором примут участие коллеги Владимира Шумко – Валентин Михиенко и Роман Мищеряков. Против мужчин будут играть певица Виктория Смеюха и телеведущая Елена-Кристина Лебедь. Чья логика победит – мужская или женская?

Напомним,