Орел и Решка. Новый сезон: Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими тревел-шоу

29 марта 2021 11:20 Юлия Туренко
Орел и Решка. Новый сезон: Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими тревел-шоу
Орел и Решка. Новый сезон: Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими тревел-шоу
пресс-служба

Семейный десант отправился в Иорданию ради съемок в праздничном сезоне популярного тревел-шоу Нового канала «Орел&Решка. Новый сезон».

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В касте ведущих нового сезона самого популярного украинского тревел-шоу, которое показывает Новый канал, «Орел&Решка. 10 лет» – пополнение! К музыкантам Michelle Andrade, Алексею Завгороднему (Позитив), Юлии Саниной, Ивану Дорну и другим присоединилась самая яркая семейная пара в украинском шоу-бизнесе. Конечно же, речь идет о Наде Дорофеевой и Владимире Дантесе! Они снимали выпуск в пустынной Иордании.

«Орел&Решка» – это проект, который не только продержался 10 лет на экранах, а стал любимой программой миллионов зрителей по всему миру, – отметила Надя Дорофеева. – Он сделал из простых ребят настоящих ведущих-звезд! Плюс, это проект, который не просто развлекает зрителей, но и знакомит их с нашим удивительным миром. Я рада стать частью тревел-легенды и заглянуть в нее изнутри.

Для Нади это первый опыт съемки в подобном проекте. И хотя певица привыкла к частым разъездам и ежедневной смене обстановки, она не ожидала, что работа в «Орле&Решке» будет такой сложной.

Я думала, что на самом деле все легче! График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать, – призналась певица Новому каналу. – Респект ведущим всех сезонов! Мало кто понимает, каково артистам в концертном туре. А я теперь на собственном опыте знаю, что быть ведущей «Орла&Решки» непросто, но безумно интересно.

А вот Владимир Дантес уже когда-то был ведущим другого тревел-шоу – он объездил 75 стран, в том числе и Иорданию, так что знал, чего стоит ожидать от нее.

Когда-то я приходил на кастинг «Орла&Решки», но что-то не помню, чтоб был ведущим до этого дня, – смеется Владимир Дантес. – Зато вел другую программу, и здорово, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого легендарного проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии – это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица – всегда приятно и круто, так что я был рад съемкам.

Смотрите выпуск «Орла&Решки. Новый сезон» с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом в субботу, 10 апреля, в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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